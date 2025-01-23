Дорога Кызылорда - Аральск станет платной для автобусов и грузовиков
Фото: КазАвтоЖол
Кызылорда. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Дорога Кызылорда - Аральск с 26 января 2025 года станет платной для автобусов и грузового автотранспорта.
В пресс-службе АО "НК КазАвтоЖол" уточнили, что платным станет участок автодороги протяженностью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории. Платная система начнет функционировать с 26 января 2025 года.
На сегодняшний день на участке Кызылорда - Аральск автодороги республиканского значения граница РФ (Самара) - Шымкент уже установлены 6 арок контроля и центр по работе с клиентами. Высокоскоростные камеры на арках будут фиксировать проезд автомобилей по платному участку, скорость и интенсивность их передвижения. Также ситуацию на участке можно будет мониторить онлайн на сайте www.kaztoll.kz в разделе "Онлайн-трансляция", - сообщает ведомство.
При этом на дороге не будет стационарных постов оплаты, так как сейчас применяется удобная "открытая" система взимания платы. Поскольку нет шлагбаумов, следовательно, не будет и скопления транспортных средств, что обеспечит дополнительную безопасность и сократит время поездки.
Оплата за проезд будет производиться безналичным способом. Для удобства пользователей предусмотрено около 10 способов оплаты: с помощью интернет-банкинга, через платежные терминалы и электронные кошельки, через баланс телефона, оплата по топливной карте E100, а также оформление договора для юридических лиц. Важно отметить, что выгоднее производить оплату заранее, так как стоимость предоплаты ниже", - рассказали в пресс-службе.
Стоимость проезда в одном направлении (454 км):
- автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны: по предоплате - 2840 тенге, по постоплате - 3330 тенге;
- автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны: по предоплате - 5750 тенге, по постоплате - 6740 тенге;
- автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 тонн: по предоплате - 8570 тенге, по постоплате - 10 100 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн: по предоплате - 11 470 тенге, по постоплате - 13 470 тенге;
- грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи: по предоплате - 14 290 тенге, по постоплате - 16 830 тенге.
Владельцы легкового транспорта смогут пользоваться дорогой Кызылорда - Аральск бесплатно. Для удобства местных жителей предусмотрены месячные и годовые абонементы.
Собранные средства обеспечат самофинансирование дороги, тем самым снижая нагрузку на государственный бюджет. Дорожные службы будут осуществлять круглосуточное патрулирование дороги, оперативно устранять дефекты дорожного покрытия, освещения, дорожных знаков и разметки, очищать дорогу и дорожную инфраструктуру от мусора, грязи и снега, а также активно внедрять новые системы обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении "КазАвтоЖол".