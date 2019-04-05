Досаев доложил Назарбаеву о текущем состоянии на валютно-финансовом рынке страны

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Национального банка Ерболатом Досаевым, передает Kazakhstan Today.

Во время встречи Досаев рассказал Назарбаеву о текущем состоянии на валютно-финансовом рынке страны.

В настоящее время наблюдается позитивная динамика цен на нефть. Экономическая ситуация в стране и курс тенге стабильные. Недавно Национальный банк и правительство сделали совместное заявление для населения. Считаю, что это было правильно с вашей стороны", - сказал Н. Назарбаев.

Досаев также сообщил о мерах, предпринимаемых для обеспечения стабильности финансового сектора и сдерживанию уровня инфляции, информирует пресс-служба Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

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