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Досрочно завершено голосование на 19 избирательных участках, созданных в воинских частях Вооруженных сил

10.01.2021 17227
Досрочно завершено голосование на 19 избирательных участках, созданных в воинских частях Вооруженных сил
Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Военнослужащие Вооруженных сил принимают участие в выборах депутатов мажилиса парламента, передает Kazakhstan Today.
 
Офицеры и военнослужащие по контракту голосуют на избирательных участках по месту жительства. Для военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений были созданы 19 избирательных участков в воинских частях и военных учебных заведениях.
 
Согласно закону, эти участки смогли открыться на 1 час раньше, а завершить работу после того, как проголосуют все избиратели, внесенные в списки.
 
К этому времени на всех 19 участках голосование завершено. Следует отметить, что для сотен военнослужащих это стало первым участием в выборах.
 

Сегодня я впервые принял участие в выборах депутатов. Прийти на выборы - не только право, но и долг каждого из нас. Голосуя, мы выбираем наше будущее", - отметил механик-водитель танковой бригады рядовой Рустам Нуркеев.

 
В Казахстане 10 января стартовали выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. На выборы в мажилис допущены пять политических партий, от них баллотируются 312 кандидатов. Голосование продлится до 20.00.
 

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