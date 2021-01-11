Досрочно завершено голосование на 19 избирательных участках, созданных в воинских частях Вооруженных сил

Офицеры и военнослужащие по контракту голосуют на избирательных участках по месту жительства. Для военнослужащих срочной службы и курсантов военных учебных заведений были созданы 19 избирательных участков в воинских частях и военных учебных заведениях.
Согласно закону, эти участки смогли открыться на 1 час раньше, а завершить работу после того, как проголосуют все избиратели, внесенные в списки.
К этому времени на всех 19 участках голосование завершено. Следует отметить, что для сотен военнослужащих это стало первым участием в выборах.
Сегодня я впервые принял участие в выборах депутатов. Прийти на выборы - не только право, но и долг каждого из нас. Голосуя, мы выбираем наше будущее", - отметил механик-водитель танковой бригады рядовой Рустам Нуркеев.
В Казахстане 10 января стартовали выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. На выборы в мажилис допущены пять политических партий, от них баллотируются 312 кандидатов. Голосование продлится до 20.00.
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