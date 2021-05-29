Доступны 5 новых услуг на eGov.kz для казахстанцев за границей

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Граждане Казахстана, проживающие за границей, теперь могут подать документы на заключение или расторжение брака, регистрацию рождения, смерти и перемены имени, фамилии, отчества с помощью интернет-портала eGov.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При получении уведомления из соответствующего загранучреждения Казахстана о регистрации актовой записи заявителю необходимо получить готовое свидетельство в посольстве или консульстве Казахстана за рубежом. На сегодня данная возможность имеется более чем в 20 точках мира", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

Для государственной регистрации заключения или расторжения брака, в разделе "Семья" портала eGov.kz, необходимо найти соответствующую услугу, заполнить необходимые поля и загрузить чек об оплате консульского сбора, далее подписать запрос с помощью ЭЦП или SMS-пароля. После чего, в личный кабинет одного из супругов, направляется уведомление о необходимости согласования заявки. Он (она) заполняет необходимые поля и подписывает запрос. Срок оказания услуги 1 месяц.

Чтобы зарегистрировать рождение ребенка за рубежом, пользователю нужно заполнить необходимые поля, загрузить запрашиваемые документы, чек об оплате консульского сбора и подписать запрос. Срок оказания услуги 3 рабочих дня. Для смены имени, фамилии, отчества нужно выполнить такие же действия, но срок составит 30 календарных дней", - проинформировали в министерстве.

При регистрации смерти необходимо указать ИИН умершего, заполнить необходимые поля и подписать запрос. Услуга оказывается в течение 1 рабочего дня.

Услуги были реализованы АО "Национальные информационные технологии" и Министерством цифрового развития, инноваций, аэрокосмической промышленности совместно с Министерством иностранных дел и Министерством юстиции РК.

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