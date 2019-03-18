"Духовный караван" прибыл в Жамбылскую область

Тараз. 23 октября. Kazakhstan Today - Проект "Духовный караван", реализуемый в Алматинской области, призван внести вклад в модернизацию общества и развитие традиционной культуры Казахстана, передает корреспондент агентства.





Проект "Духовный караван" организовало областное управление по делам религий. О целях мероприятия ранее рассказал глава ведомства Рахмет Есдаулетов.





Новая модернизация должна сделать лучшие традиции предпосылкой, важным условием успеха в духовной жизни общества. Мы руководствуемся целью внести лепту в развитие традиционной культуры народа Казахстана, формирование патриотизма и любви к родной земле, толерантного сознания и культуры духовности среди народа, предотвращение активизации деструктивных религиозных течений, привлечение внимания народа к борьбе с религиозным экстремизмом", - отметил он.





Необычный проект реализуется с целью исполнения задач, отображенных в программной статье президента РК "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". Входящие в состав каравана делегаты посетили все регионы Алматинской области, где получили возможность увидеть повседневную жизнь сельских жителей, посетили выставки и концерты, а также спортивные мероприятия.





Следующим пунктом назначения каравана стала Жамбылская область. Во главе группы представителей Алматинской области - секретарь Алматинского областного маслихата Султан Дуйсенбинов. Участники проекта получили возможность встретиться с акимом области Аскаром Мырзахметовым, который обратил внимание на историческую и духовную общность регионов и тесные культурные связи, а также подчеркнул стратегическое значение проекта "Рухани жангыру".





Караван пробудет в регионе два дня, в течение которых гости примут участие в ряде мероприятий.





Отметим, что в состав делегации вошли должностные лица госорганов Алматинской области, почетные граждане регионе, деятели культуры (в частности, главный герой фильма "Ангел в тюбетейке" Алимгазы Райымбеков), поэты, журналисты, духовные лица, представители общественных организаций и другие.





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