Два села закрыли на карантин из-за сибирской язвы в Акмолинской области

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Тараз. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области по социальным вопросам, - Бывший главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области по социальным вопросам, сообщает пресс-служба акимата региона.





Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году. В 1997 году окончила Казахский государственный медицинский университет по специальности "Санитария, гигиена и эпидемиология", в 2005 году - Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ" по специальности "Общественное здравоохранение", а в 2008 году - Almaty Management University по специальности "Менеджмент в здравоохранении".





Трудовую деятельность начала в 1990 году в качестве фельдшера-лаборанта в поликлинике № 7 города Алматы. В разные годы работала врачом-эпидемиологом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, ведущим специалистом, главным специалистом, экспертом, а также руководителем управления в Комитете санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Занимала должность заместителя председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Также была вице-министром здравоохранения Республики Казахстан - главным государственным санитарным врачом РК. С июля 2024 года занимала должность председателя правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения Республики Казахстан.