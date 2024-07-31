30.07.2024, 11:24 34021
Дворец спорта в Шымкенте возвращен в госсобственность
В настоящее время решение вступило в законную силу
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Шымкент. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По иску прокуратуры Шымкента государству вернули Дворец спорта (в настоящее время Ледовый дворец), сообщает пресс-служба ведомства.
В 2017 году была проведена приватизация 67,09% доли ТОО "Дворец спорта" города Шымкента, при стоимости в 1 млрд тенге оно было продано в восемь раз меньше рыночной стоимости. Кроме того, организация, выкупившая Дворец спорта, была незаконно допущена к процедуре приватизации и не подлежала регистрации в качестве участника торгов, поскольку согласно уставным документам не вправе заниматься услугами в сфере спорта", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что Дворец спорта являлся единственным местом в южных регионах для проведения тренировок по зимним видам спорта.
При приватизации объекта были нарушены нормы закона РК "О государственном имуществе", обязывающие управлять государственным имуществом в соответствии с принципом эффективного использования объекта на благо общества. При этом за пять лет на аренду помещений Дворца спорта государством потрачено более 1 млрд тенге", - добавили в ведомстве.
Решением специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента от 27 мая 2024 года итоги приватизации отменены. В настоящее время решение вступило в законную силу.
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31.07.2024, 19:23 1216
Мошенники делают рассылку от имени министра обороны РК
Рассылка содержит фейковые сведения
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В мессенджерах рассылается информация якобы от имени министра обороны РК, содержащая фейковые сведения, сообщает пресс-служба МО.
Предупреждаем, что данная информация рассылается интернет-мошенниками. Просим граждан не доверять недостоверной рассылке", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Комитет национальной безопасности РК выступил с заявлением в связи с участившимися фактами мошеннических действий. В ведомстве предупредили об участившихся фактах мошеннических действий, когда злоумышленники от имени руководителей силовых структур, в том числе Комитета национальной безопасности, обращаются к гражданам.
В Национальном банке Казахстана предупредили граждан об участившихся случаях мошенничества.
31.07.2024, 16:30 44821
В Алматы сносят незаконный таунхаус
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в микрорайоне Шугыла сносят незаконный таунхаус, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Подан иск на снос объекта в Наурызбайский районный суд. 2 февраля 2024 года исковые требования управления удовлетворены. Снос начат накануне с участием судебных исполнителей", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ранее на основании обращения жителей была проведена внеплановая проверка в отношении собственника.
В ходе проверки установлено, что таунхаус возведен хозяйственным способом без полного пакета разрешительных документов. По результатам проверки приняты административные меры с выдачей предписания, которое собственник в свою очередь не исполнил", - добавили в акимате Алматы.
Напомним, за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
31.07.2024, 16:00 57246
Свыше 80% заявок предпринимателей на возмещение ущерба от паводков одобрили в Казахстане
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 80% заявок предпринимателей на возмещение ущерба от масштабных паводков одобрили в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Министерство национальной экономики страны.
На 30 июля 2024 года субъектами МСП подано 455 заявок на сумму 9,3 млрд тенге, из них в настоящее время одобрены 374 заявки на сумму более 5,8 млрд тенге. Из них по 222 заявкам предпринимателям осуществлены выплаты на сумму 2,2 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным министерства, больше всего заявок одобрено в Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях.
Из одобренных заявок более 70% - это магазины, торговые дома и рынки, около 4% - объекты общественного питания, 4% - объекты производства промышленных и продуктовых товаров, около 3% - гостиницы, базы отдыха и иные объекты бизнеса", - добавили в Миннацэкономики.
Также в пресс-службе премьер-министра заявили, что пострадавшим от паводков казахстанцам выдали 4790 построенных и выкупленных домов и квартир.
34 068 семьям выплатили единовременную компенсацию в размере 100 МРП. Всего на эти цели было направлено свыше 12,5 млрд тенге. По мере завершения оценки также осуществляются дополнительные выплаты для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. На сегодня 21 800 семей получили соответствующие компенсации на общую сумму 9,9 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что строительство домов для пострадавших от паводков затягивается в нескольких регионах.
31.07.2024, 11:56 139916
В Казахстане более миллиона гектаров сельхозземель возвращено в госфонд
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года более миллиона гектаров сельхозземель возвращено в госфонд. Об этом сообщили в Минсельхозе РК.
Касательно исполнения поручения главы государства по изъятию земель, неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства, с начала текущего года проведено 875 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 1,33 млн га, внесено 614 предписаний на площади 836,7 тыс. га, 48 материалов находятся на рассмотрении судебных органов. После принятия соответствующих мер землепользователи приступили к освоению сельскохозяйственных земель на площади 217,5 тыс. га. В целом с начала года из планируемых к возврату 2 млн га сельхозземель возвращено 1,15 млн га", - сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Мурат Темиржанов.
Он отметил, что по некоторым регионам отмечаются низкие показатели исполнения плана по возврату сельхозземель. В Восточно-Казахстанской области из запланированных 160 тыс. га возвращено 48,1 тыс. га, в Атырауской - из 90 тыс. га земель - 16,8 тыс. га.
По словам главы комитета, за шесть месяцев 2024 года в отношении субъектов земельных правоотношений, местных исполнительных органов и филиалов госкорпорации "Правительство для граждан" проведено 2685 проверок. Выявлено 2174 нарушения земельного законодательства, наложено штрафов на сумму 231,4 млн тенге. В целях выявления нарушений земельного законодательства при предоставлении земельных участков проверено 7816 решений, в том числе 1711 незаконных решений подлежат отмене.
Кроме того, председатель сообщил, что в рамках государственного задания в 2024 году выполняются работы по почвенным, геоботаническим обследованиям, бонитировке почв, созданию цифровых сельскохозяйственных контурных планов и фотокарт.
Все запланированные работы на 2024 год в рамках государственного задания проводятся в срок. Это позволит на конец года обеспечить актуальными почвенными материалами на площади 69,4 млн га, геоботаническими материалами 64,3 млн га, бонитировкой почв 56,5 млн га, цифровыми сельскохозяйственными картами на площади 205,5 млн га", - сказал он.
31.07.2024, 11:18 142026
В Астане пройдет Шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии
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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Шестая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится в Астане 9 августа, сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, в мае президент Казахстана заявил о завершении разработки стратегии развития региональной кооперации "Центральная Азия - 2040". По его словам, приоритеты регионального сближения прежде всего нацелены на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности Центральной Азии. Он выразил уверенность, что принятие данного документа в ходе саммита в Астане будет иметь концептуальное значение для региона.
Кроме того, по данным Акорды, по приглашению главы государства 2-3 августа Казахстан с официальным визитом посетит президент Конго Дени Сассу-Нгессо. В период с 7 по 8 августа запланирован государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан.
30.07.2024, 20:12 185326
Казахстанские банки будут проводить аудит инфобезопасности не реже одного раза в год
Проект приказа доступен для публичного обсуждения до 13 августа
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект приказа, в соответствии с которым в правила осуществления мер по безопасности личных данных вносятся поправки. Аудит инфобезопасности должен будет проводиться не реже раза в год. Проект приказа доступен для публичного обсуждения до 13 августа.
В правила вносится пункт, по которому собственник и (или) оператор при обработке персональных данных ограниченного доступа проводит аудит информационной безопасности не реже одного раз в год.
Также в проекте приказа есть еще одно дополнение - условие обеспечения хранения персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, в электронной базе, находящейся в серверном помещении или центре обработки данных, расположенном на территории Казахстана, с принятием необходимых мер по защите персональных данных в соответствии с порядком, определяемым уполномоченным органом.
Напомним, 29 июля, Центр анализа и расследования кибератак заявил об утечке данных жителей Казахстана с хакерского форума BreachForums. Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, в том числе и идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте.
30.07.2024, 19:58 185981
Кадровые перестановки произошли в Минэнерго
Назначен председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля
Фото: пресс-служба правительства РК
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра энергетики РК Ержан Ертаев назначен на должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля ведомства, сообщает пресс-служба правительства РК.
Ертаев Ержан родился в 1985 году в Павлодарской области. Окончил Инновационный Евразийский университет. Трудовую деятельность начал в 2006 году в Павлодарском районном отделе казначейства, работал в частных структурах.
Занимал различные должности в Министерстве энергетики, Министерстве индустрии и новых технологий, "Самрук-Энерго". Был гендиректором ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова".
С 2023 года был заместителем председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля МЭ.
Ранее постановлением правительства Республики Казахстан Арымбек Кудайберген назначен на должность вице-министра энергетики.
30.07.2024, 18:53 189501
Прокуратура Петропавловска выявила завышение цен при закупке продуктов детсадами
Предотвращено расходование 30 млн тенге бюджетных средств
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Петропавловск. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Петропавловска по результатам проверок организаций образования выявила факты завышения цен при проведении государственных закупок на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба надзорного органа региона.
К примеру, поставщики реализовывали гречневую крупу в дошкольные организации по 700 тенге за килограмм, тогда как средняя цена составляла 330 тенге. Аналогично по завышенным ценам приобретались и другие продукты питания.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений законности.
По акту надзора переутверждена ранее используемая калькуляция по приобретению продуктов, что предотвратило расходование 30 млн тенге бюджетных средств. Уполномоченным органом ведется работа по заключению дополнительных соглашений с поставщиками СЗПТ.
Ранее Антикоррупционная служба РК во время мониторинга госзакупок и закупок квазигоссектора предотвратила нерациональное расходование бюджетных средств на сумму 30 млрд тенге.
В Жамбылской области акимат района хотел необоснованно потратить свыше 700 млн тенге бюджетных средств.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?