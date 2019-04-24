Двух иностранцев задержали пограничники за незаконное пересечение госграницы Казахстана

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки казахстанские пограничники за незаконное пересечение государственной границы вне пунктов пропуска задержали граждан России и Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью, около 02.00, на участке погранзаставы "Бозбие" Костанайского пограничного отряда наряд задержал неизвестного мужчину в возрасте примерно 40 лет, который следовал в пешем порядке со стороны сопредельной территории. По его словам, он является гражданином РФ, 1977 года рождения и утверждает, что искал лощадь и заблудился, сообщила пресс-служба Пограничной службы КНБ РК.

Между тем пограничный наряд заставы "Оазис" Бейнеуского погранотряда задержан гражданина Узбекистана, по его словам, 1982 года рождения. Задержанный рассказал, что он ранее был выдворен из нашей страны за незаконное пересечение государственной границы. Проводятся досудебные мероприятия.

Кроме этого, в отделении "Косак авто" Павлодарского погранотряда задержан молодой человек примерно 25 лет, предъявивший на паспортный контроль документы гражданина Кыргызской Республики 1993 года рождения.

Паспорт был настоящий, не поддельный. Да и фото в паспорте вроде бы принадлежало предъявителю... От профессиональных взглядов бдительных пограничников не ускользнули и другие подозрительные детали. Результаты дальнейшей проверки показали, что подозрения пограничников оказались не напрасными. Задержанный признался, что документ принадлежит его брату-близнецу Хусану, а сам он является Хасаном. Проверочные мероприятия продолжаются", - пояснили в ведомстве.

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