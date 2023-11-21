Повышение стипендий, система "Келешек", строительство больниц: что было сделано за год в сферах образования и здравоохранения РКПовышение стипендий, система "Келешек", строительство больниц: что было сделано за год в сферах образования и здравоохранения РК
20.11.2023, 20:41 35826
ЕАЭС и КНР обсудили вопросы таможенного сотрудничества
Обмен опытом с КНР по различным вопросам таможенного администрирования, включая применение перспективных таможенных технологий, является важным аспектом успешного таможенного сотрудничества
Фото: пресс-служба ЕЭК
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - ЕЭК провела заседание подкомитета по таможенному сотрудничеству и упрощению процедур торговли между ЕАЭС и КНР, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Речь шла о развитии цифровой (интеллектуальной) таможни и внедрении перспективных таможенных технологий, механизма единого окна, совершенствовании института уполномоченного экономического оператора, электронного таможенного транзита, а также реализации проекта "Евразийский агроэкспресс".
Развитие диалога с китайским партерами является актуальным направлением работы в рамках реализации основных направлений международной деятельности Союза", - отметил директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров.
По его мнению, обмен опытом с КНР по различным вопросам таможенного администрирования, включая применение перспективных таможенных технологий, является важным аспектом успешного таможенного сотрудничества.
В ходе заседания стороны выразили уверенность, что подкомитет станет площадкой для дальнейшего обсуждения актуальных вопросов таможенного сотрудничества между ЕАЭС и КНР.
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21.11.2023, 11:45 2866
Глава Минцифры предложил штрафовать за требование бумажных справок
По словам Багдата Мусина, имеют место истребование справок работодателями и школами
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин предложил штрафовать за требование бумажных справок, передает корреспондент агентства.
Ежегодно нужно было предоставлять 50 млн справок из одного места в другое. Мы перевели их в цифровой формат. Однако, анализ показал, что вопрос истребования бумажных справок полностью не решен. Имеют место истребование справок работодателями и школами (...) Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки", - заявил Багдат Мусин.
Также министр рассказал о цифровых сервисах, которые внедрены в прошлом году и востребованы гражданами.
Совместно с Министерством юстиции 5% доверенностей переведены в цифровой формат. Данная работа продолжается. По итогам совместной работы Министерства внутренних дел и государственной корпорации "Правительство для граждан" доля онлайн купли-продажи авто достигло 55 %. 67% регистрации ипотеки в банках оформляются онлайн", - сообщил он.
Отдельно министр остановился на новшествах в сфере недвижимости.
При покупке или продаже недвижимости, например, дома, квартиры или офиса, не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Такой онлайн-сервис будет предоставляться с использованием технологий Blockchain и биометрической идентификации. Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в "электронном правительстве". Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до 1 часа", - подчеркнул Багдат Мусин.
В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что сегодня 92% государственных услуг доступны в электронном формате.
Госорганами должны быть внедрены подходы, когда услуги оказываются "по умолчанию".Одним из таких примеров является реализованный на платформе "Smart Data Ukimet" проект "Цифровая карта семьи". Данный подход нужно масштабировать по всем жизненным ситуациям", - заявил он.
Алихан Смаилов также заявил что, несмотря на высокие рейтинги и достижения, есть факторы, на которые необходимо обратить особое внимание.
На портале "электронного правительства" до сих пор недоступны 22 вида государственных услуг. Среди них такие как признание документов об образовании, назначение жилищной помощи, продление срока аренды земельного участка. Люди также жалуются на некорректные данные. Только за 10 месяцев текущего года поступило более 56 тысяч заявок на корректировку сведений. Это говорит о недостаточно качественной работе при интеграции различных баз и оцифровке сведений", - сообщил премьер- министр.
Кроме того, по его словам, у посетителей ЦОНов вызывают недовольство большие очереди и отсутствие комфортных условий в помещениях.
Граждане с особыми потребностями не могут попасть в некоторые здания ЦОНов из-за отсутствия специальных пандусов и подъемников. В единый контакт-центр крайне сложно дозвониться. Подача заявок на получение лицензий и разрешений настолько усложнена, что заявители вынуждены обращаться в консалтинговые компании и к частным лицам. В целом перечисленные примеры снижают положительный эффект от большой проводимой работы. Поэтому надо чутко реагировать на жалобы и рекомендации граждан, оперативно принимать меры", - добавил он.
Ранее сообщалось, что работников ЦОНов наделят ответственностью за утечку данных.
21.11.2023, 10:31 3681
Премьер-министр поручил упростить процедуры оформления и прохождения грузов по железной дороге
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства поручил министерствам транспорта, финансов, сельского хозяйства, Погранслужбе, фонду "Самрук-Казына" и КТЖ до конца года проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов.
Сроки рассмотрения должны сократиться как минимум в 2 раза", - отметил премьер.
По словам Смаилова, имеются вопросы и к оформлению грузов на границе, что сказывается на объемах транзита, экспорта и импорта.
Поэтому необходимо создать для бизнеса "одно окно" с минимальными сроками рассмотрения и подготовки документов. Все службы должны работать оперативно и синхронно", - сказал премьер.
Он отметил, что железная дорога является одной из ключевых сфер транспортной отрасли и экономики страны в целом. Казахстан находится в центре континента, на стыке многих международных транспортных маршрутов. Каждый год растут транзитные перевозки через Казахстан между Азией и Европой.
Железнодорожные грузоперевозки только между Казахстаном и Китаем за прошлый год составили свыше 23 млн тонн. В этом году этот показатель увеличился еще на 22%", - сказал Смаилов.
По его словам, в условиях быстро растущих объемов перевозок необходимо проводить планомерную работу по развитию инфраструктуры и обновлению подвижного состава. Для этого в ближайшие 3 года будут построены новые ветки железных дорог протяженностью свыше 1 тысячи км. Это Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, обводная линия Алматы. На этой неделе будет дан старт началу строительства участка Дарбаза - Мактаарал (152 км).
В целях обновления подвижного состава осуществляется закуп более 550 локомотивов, а также пассажирских и грузовых вагонов. Проводится модернизация действующих магистральных железнодорожный сетей общей протяженностью порядка 5 тысяч км. Вместе с тем имеется ряд проблем, которые требует незамедлительного решения. На сегодняшний день наблюдается высокий износ подвижного состава и магистральных сетей, которые достигают порядка 60%. Все это сказывается на скорости поездов и пропускной способности железной дороги", - добавил премьер-министр.
Он поручил Министерству транспорта совместно с фондом "Самрук-Казына" и КТЖ принять меры по активизации обновления парка подвижного состава и снижению уровня износа до 40% к 2029 году.
Железная дорога имеет стабильно высокий спрос на машиностроительную, рельсобалочную продукцию и различное оборудование. Причем отечественные производители не могут удовлетворить эти потребности, хотя у нас есть немало серьезных предприятий, деятельность которых связана с железной дорогой. Приходится обращаться к зарубежным партнерам. А ведь наши производители могли бы расширять производство, создавать дополнительные рабочие места, наращивать компетенции и выпуск продукции, обеспечивать рост отечественной экономики", - сказал премьер.
Министерствам промышленности и транспорта поручено разработать план развития отечественного производства на основе потребностей железнодорожной отрасли.
Также поступает много нареканий от населения к деятельности КТЖ. Это и систематические опоздания поездов, отсутствие должного сервиса, состояние пассажирских вагонов. Бизнес жалуется на несвоевременные поставки вагонов и отгрузки, длительные процедуры различных согласований. Все это негативно сказывается на развитии всей экономики", - сказал он.
Глава правительства поручил Министерству транспорта совместно с Фондом "Самрук-Казына" при трансформации КТЖ определить приоритетами работы национального оператора инфраструктуры - обеспечение качественного сервиса и своевременность оказания услуг.
Также он поручил Министерству науки и высшего образования проработать возможность выделения дополнительных грантов по техническим специальностям транспортной отрасли и совместно с Министерством транспорта рассмотреть вопрос создания института развития транспорта и логистики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане построят свыше 1300 км новых железных дорог.
21.11.2023, 09:24 9126
Главу управления энергетики и ЖКХ уволили после урагана в Павлодарской области
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Павлодар. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел совещание, посвященное ликвидации последствий непогоды, бушевавшей в ночь с субботы на воскресенье, сообщила пресс-служба акима.
Напомним, 18-19 ноября на территории Павлодарской области был зафиксирован штормовой ветер с порывами, которые местами достигали 37 метров в секунду. В результате в трех городах области, Баянаульском, Павлодарском, Щербактинском, Майском, Успенском районах, а также в районе Аккулы сорвало кровли на 83 социальных объектах. Среди них 61 школа, 10 больниц, 9 домов культуры и 3 спорткомплекса. Кроме того, сильным ветром повреждены кровли и облицовка 63 многоквартирных и 84 частных жилых домов.
Акиматы пострадавших городов и районов провели заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, приняв решения об объявлении ЧС местного масштаба природного характера. В настоящее время проведена оценка причиненного ущерба, привлечены подрядные организации для восстановления объектов", - сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы, на сетях электроснабжения произошло 246 аварийных отключений, были повреждены более 100 опор линий электропередачи. До сих пор без света остаются 18 сел в 3 районах области. Этот факт возмутил главу региона. Асаин Байханов оценил работу ответственных структур по восстановлению электроснабжения как неудовлетворительную. Он поручил генеральному директору АО "Павлодарэнерго" Олегу Щемелю лично самому разобраться в ситуации и максимально оперативно устранить недоработки подчиненных ему организаций.
Третьи сутки жители 18 сел остаются без электричества. Это означает, что третьи сутки у них нет освещения, не работает связь, а у некоторых нет еще и воды. Многие сельчане используют печи длительного горения и насосы для скважин. Без электроэнергии они не функционируют. Поручаю немедленно перестроить работы по восстановлению, привлечь к ним в том числе сторонние организации. Если вы не справляетесь, нужно просить помощи у нас", - сказал аким, обращаясь к руководству АО "Павлодарэнерго".
Серьезные претензии предъявил глава региона акимам городов, районов и ряду ответственных областных ведомств.
Руководитель одного из них - управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства - Ержан Салханов прямо в ходе совещания был освобожден от должности за слабую организацию работы в вверенной ему сфере. Еще ряд высокопоставленных чиновников едва удержались на должностях. Решение об их дальнейшей судьбе будет зависеть от итогов исполнения данных сегодня Асаином Байхановым поручений", - отметили в пресс-службе ведомства.
21.11.2023, 08:40 11681
Повышение стипендий, система "Келешек", строительство больниц: что было сделано за год в сферах образования и здравоохранения РК
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве рассказали о проделанной работе за год по развитию сфер образования и здравоохранения.
С 1 сентября в Казахстане увеличены размеры ежемесячных государственных стипендий: студентам бакалавриата - на 20%, обучающимся в магистратуре и докторантуре - на 15%, студентам ТиПО - на 50%. В целом к 2025 году размеры стипендий студентов будут поэтапно увеличены в 2 раза от уровня 2020 года.
Нехватка мест в общежитиях вузов и колледжей за год сокращена почти в 3 раза - с 62,8 тысячи койко-мест в 2022 году до 23,9 тысячи в октябре текущего года.
При этом усовершенствован механизм государственного заказа на строительство общежитий. В частности, увеличен норматив с 122 МРП до 195 МРП (на 20%) за койко-место в год по республике и с 144 МРП до 230 МРП (на 20%) за койко-место в год для Алматы.
На 2023 год запланирован ввод 44 общежитий на 10,9 тысячи мест, из которых введено 25 общежитий. До конца текущего года планируется ввод еще 19 общежитий.
С 1 сентября в республике организовано бесплатное горячее питание для всех учащихся 1-4-х классов. Охвачено 1,4 млн детей, из местных бюджетов выделено 25 млрд тенге.
Питание также предоставляется более 200 тысяч учащихся 5-11-х классов из социально уязвимых слоев населения. Кроме того, бесплатным питанием в дошкольных организациях обеспечено более 97 тысяч детей данной категории.
Пересмотрены нормы питания детей в организациях образования: акцент сделан на использование отечественной продукции, усиление мониторинга качества еды и популяризацию здорового питания.
Начата разработка добровольной накопительной системы "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию.
В рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (детям в возрасте 5 лет), где начнут копиться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7% и инвестиционного дохода.
Параллельно будет идти накопление средств в рамках инициативы главы государства "Национальный фонд - детям", что впоследствии позволит консолидировать накопления и оплатить обучение в выбранном вузе. При этом сохранятся государственные образовательные гранты, на которые можно претендовать по итогам сдачи ЕНТ. "Келешек" станет дополнительным механизмом поддержки. В случае поступления на грант абитуриент сможет направить накопленные средства на покупку жилья.
Добровольная накопительная система "Келешек" будет доступна в Казахстане со следующего года.
В этом году малообеспеченные семьи получили не менее 40 тысяч тенге на каждого ребенка для самостоятельного приобретения школьной одежды и канцелярских товаров. Всего охвачено 463 тысячи детей, направлено 19 млрд тенге бюджетных средств.
Начата реализация нацпроекта "Комфортная школа". До 2026 года будет построено 369 школ нового формата на 740 тысяч ученических мест.
Проводится реновация действующих школ. Ежегодно в них открывается 1000 современных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики и STEM. До 2029 года будет открыто 7 тысяч таких кабинетов.
В целях увеличения охвата детей дошкольным воспитанием и обучением разработан и утвержден пошаговый план ввода новых дошкольных организаций на 2023-2027 годы. В республике запланировано открытие 2483 дошкольных учреждений на 300 тысяч мест, из них в 2023 году - на 81 тысячу мест.
С начала года открыто 525 дошкольных организаций на 53,9 тысячи мест. Охват детей от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением на сегодня составляет 89,7%. До конца года планируется ввод еще 27,1 тысячи новых мест.
Наряду с этим в целях обеспечения детей дошкольного возраста качественным воспитанием и обучением в текущем году:
- создано 79 центров компетенций дошкольных организаций для трансляции и внедрения передового педагогического опыта;
- разработано 24 курса повышения квалификации для педагогов, в том числе для руководителей и методистов дошкольных организаций;
- около 19 тыс. педагогов прошли курсы повышения квалификации.
В 100% школ внедрена модель непрерывного экологического образования, развития культуры бережливого использования всех ресурсов.
Ведется работа по увеличению финансирования прикладной науки, в том числе за счет софинансирования научных исследований бизнесом, создания условий для коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, а также через выделение ежегодных грантов. Из республиканского бюджета на прикладную науку предусмотрено свыше 500 млрд тенге на 2024-2026 годы.
В текущем году уже реализуются 66 проектов по коммерциализации на 16,9 млрд тенге. Объявлен новый конкурс на 17,1 млрд тенге.
В целом общий бюджет науки на 2023-2025 годы в сравнении с предыдущим трехлетним периодом вырос в 3,3 раза и составил 643 млрд тенге.
Кроме того, оказывается поддержка молодым ученым. В октябре этого года объявлен конкурс на грантовое финансирование проектов "Жас ғалым" на 2024-2026 годы на 9 млрд тенге. Также объявлен конкурс на грантовое финансирование молодых ученых по научным и (или) научно-техническим проектам на 2024-2026 годы.
Принимаются меры по формированию и развитию специализированных инжиниринговых центров, научно-технологических парков при ведущих вузах и крупных предприятиях. В частности, выделено финансирование на формирование научно-технологической инфраструктуры. В 2023-2025 годах планируется создать 2 научно-технологических парка и 2 инжиниринговых центра:
- строительно-технический инжиниринговый центр по оказанию полного цикла аккредитованных услуг строительному и дорожно-строительному секторам РК;
- инновационный инжиниринговый центр энергогенерирующих технологий для горно-металлургического комплекса;
- межотраслевой научно-производственный экологический комплекс по разработке и промышленной реализации новых эффективных технологий переработки техногенных отходов;
- научно-технологический парк в сфере АПК.
В рамках интернационализации высшего образования на базе Yessenov University совместно с Казахстанско-Немецким университетом открыт институт инжиниринга. На базе Кызылординского университета им. Коркыт Ата открыта Высшая Школа искусственного интеллекта и информатики. На базе ВКТУ имени Д.Серикбаева открывается мастерская Лу Бань инженерно-технического направления. На базе КазНАИУ открыт филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства. В Актюбинском университете имени А.Жубанова открыт филиал университета Heriot-Watt.
Реализуются проекты по созданию 13 современных перинатальных центров, возведению и модернизации онкологических центров. В частности, в Астане строится новый Национальный научный онкологический центр, который будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, впервые представленным в Казахстане. На сегодняшний день работы завершены на 90%: возведены лечебно-диагностический корпус на 210 коек с центрами лучевой и ядерной медицины, центр протонной терапии и т.д. Он позволит Казахстану первым в Центральной Азии проводить протонную терапию для онкобольных.
В рамках формирования здорового образа жизни в регионах проведено свыше 500 тысяч мероприятий и тематических занятий с общим охватом 2,4 млн человек. Основными направлениями являются содействие здоровому и рациональному питанию, развитие физической активности и спорта, сокращение потребления табачных изделий и алкогольной продукции, охрана психического и репродуктивного здоровья, снижение травматизма.
Расширяется сеть молодежных центров здоровья. В городах и в сельской местности функционирует уже 138 таких центров. За 9 месяцев 2023 года свыше 620 тысяч человек охвачены соответствующими услугами.
В целях повышения уровня оказания медицинской помощи сельскому населению утвержден пилотный Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". В настоящее время в рамках него завершено строительство 13 объектов первичной медико-санитарной помощи. Ведется строительство еще 86 объектов. Кроме того, осуществляется капитальный ремонт 4 многопрофильных центральных районных больниц в Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.
Принимаются системные меры по развитию дистанционных медицинских услуг. В Казахстане внедряются несколько отечественных цифровых решений:
- программное обеспечение SmartECG - дистанционная интерпретация результатов кардиологических исследований. Функционирует в 15 областях РК;
- аппаратно-программный комплекс EyeLab - автоматическая интерпретация и дистанционная обработка изображений глазного дна. Функционирует в Астане, Алматы, Жамбылской, Акмолинской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях и области Жетісу;
- программное обеспечение MedReview - формирование удаленных заключений по услугам лучевой диагностики (рентген/мамография/КТ/МРТ). Функционирует в Астане и Жамбылской области;
- система диагностики здоровья HES-7 - удаленный сбор и передача диагностической информации о состоянии здоровья пациентов из медобъектов в отдаленных сельских районах и оказание телемедицинских консультаций. Проведена пилотная апробация в Западно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской областях;
- система дистанционного мониторинга здоровья граждан с использованием носимых устройств - отслеживание основных параметров здоровья по трем наиболее социально-значимым заболеваниям: сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и гипертоническая болезнь. Проведен пилот в Астане, Алматы и Павлодарской области.
В целом за 9 месяцев 2023 года населению оказано более 687 тысяч дистанционных медицинских услуг, в том числе телемедицинских консультаций.
Ранее в правительстве Казахстана отчитались о реализации поручений президента по развитию социальной сферы.
20.11.2023, 19:52 37826
Продажа Qazaq Air: Казахстан ведет переговоры с вьетнамской компанией
На сегодня детально обсуждается вопрос продажи с группой компаний SOVICO Group
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта РК Марат Карабаев в ходе брифинга заявил, что сегодня ведутся переговоры о продаже Qazaq Air с привлечением вьетнамской компании.
Разные варианты обсуждаем, но более детальное обсуждение проходит с вьетнамским лоукостером VietJet группы компаний SOVICO Group", - рассказал глава Министерства транспорта Казахстана.
Карабаев добавил, что вместе с приобретением Qazaq Air обсуждалась возможность инвестирования в один из аэропортов Казахстана, потенциально в Актобе.
Группой компаний уже заказаны 211 Boeing и 211 Airbus. Ведутся переговоры о том, что бы 50 из них были в составе казахстанской компании, которую они приобретут.
Сложная структура работы связана с долгами Qazaq Air. Стоимость Qazaq Air 10 миллиардов, плюс у компании есть долг. Речь ведем, чтобы покрыть долг и плюс стоимость самой компании. Это не окончательное решение", - сообщил глава Минтранспорта.
Ранее открытый двухэтапный конкурс по реализации от 49 до 100% акций АО "Qazaq Air", объявленный 18 августа 2023 года, признан несостоявшимся. В соответствии с положениями правил передачи в конкурентную среду активов АО "Самрук-Қазына" и организаций планируется проведение нового открытого двухэтапного конкурса.
20.11.2023, 19:00 39991
В Павлодаре хотят объявить режим ЧС
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Павлодар. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Павлодара планируют объявить режим ЧС природного характера местного масштаба. Соответствующий документ размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 21 ноября.
Проект постановления также касается поселка Ленинский, сел Жетекши, Мойылды, Павлодарское и Кенжекольского сельского округа.
По данным регионального департамента по ЧС, 33 села в области до сих пор остаются без электричества. В 84 населенных пунктах оно восстановлено.
Напомним, в Павлодарской области вследствие ураганного ветра с порывами до 30 метров в секунду Экибастузская ТЭЦ осталась без напряжения, произошла остановка всех котлов.
Восемь районов в Северном Казахстане остались без электричества из-за урагана.
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев поручил объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с разрушениями из-за урагана, который обрушился на регион в прошедшие выходные.
20.11.2023, 17:39 43341
Казахстанскую полицию перевели на усиленный режим несения службы
Фото: polisia.kz
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вся казахстанская полиция в третьей декаде ноября переведена на усиленный вариант службы, сообщает Polisia.kz.
Увеличена плотность полицейских нарядов в местах, где сконцентрировано наибольшее количество людей. Проводится обход дачных массивов, строительных объектов, рынков, крестьянских хозяйств, съемных квартир, отдаленных мест для выявления нарушений законодательства. Основной акцент делается на принцип "нулевой терпимости" к любым мелким правонарушениям", - проинформировали в полиции.
Кроме того, проводятся рейды по профилактике правонарушений среди подучетных лиц, имеющих защитное предписание, особые требования к поведению алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей. Кроме того, ужесточен надзор за участниками дорожного движения, а также принимаются меры по выявлению мест стихийных свалок и источников их происхождения.
Каждый сотрудник должен действовать четко от имени закона. При этом быть вежливым и корректным. Закон для всех един. Неприкасаемых нет", - отметил министр внутренних дел Ержан Саденов.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
20.11.2023, 10:40 54926
С 2024 года Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов в ходе встречи с послом Швейцарии в Казахстане Салманом Балом и представителями программы Blue Peace Central Asia (BPCA) Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, занимающейся вопросами водного сотрудничества.
С 1 января 2024 года Казахстан будет председательствовать в Международном фонде спасения Арала, поэтому наша страна нацелена на углублении сотрудничества как с государствами Центральной Азии, так и другими международными организациями и финансовыми институтами", - отметил Нуржан Нуржигитов.
Министр подчеркнул, что Казахстан намерен реализовать инициативы по созданию в регионе международного водно-энергетического консорциума, который будет учитывать интересы всех стран Центральной Азии.
Посол сообщил, что первая фаза BPCA близка к завершению, поэтому в данный момент представители программы посещают страны Центральной Азии, чтобы узнать, какие направления следует охватить в рамках второй фазы. Кроме того, в Узбекистане запускается программа по гидрогеологическому прогнозированию, в которой принимают участие Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Программа позволит отслеживать, измерять водные потоки и расходы воды между странами Центральной Азии.
Представители Blue Peace Central Asia отметили, что их проект охватывает несколько направлений. Например, укрепление региональных институтов управления водными ресурсами в рамках Международного фонда спасения Арала и реализуемой Всемирным банком водно-энергетической программы для Центральной Азии (CAWEP), привлечение экспертов и обмен опытом, модернизация и реконструкция трансграничных гидротехнических сооружений, а также подготовка кадров и повышение их квалификации путем различных курсов и тренингов.
В следующем году мы планируем начать вторую фазу проекта по сохранению Малого Арала, реализуемого вместе со Всемирным банком. Поэтому мы хотим совместно с Blue Peace поработать над вопросами взаимодействия стран Центральной Азии в водно-энергетической сфере. Также мы заинтересованы в подготовке новых кадров и повышении квалификации действующих специалистов водной отрасли. Надеюсь, нашу сотрудничество будет тесным и плодотворным", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Как сообщалось ранее, с октября 2022 года отмечается повышение уровня воды в Аральском море.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?