ЕБРР намерен инвестировать в экономику Казахстана 2 млрд евро

В этом году банк для реализации 22 проектов инвестирует в страну 650 млн долларов

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский банк реконструкции и развития в ближайшие годы намерен инвестировать в экономику Казахстана 2 млрд евро, об этом в ходе встречи с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым заявила президент банка Одиль Рено-Бассо.





Президент ЕБРР поделилась планами в потенциальных областях взаимодействия, призванных способствовать устойчивому росту, улучшению инвестиционного климата и модернизации в нашей стране. Она сообщила, что банк внимательно изучает инвестиционные проекты Казахстана, и заявила о заинтересованности в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития. ЕБРР намерен в ближайшие годы вложить 2 млрд евро в экономику Казахстана в рамках осуществления программы "зеленого" перехода. В этом году Европейский банк реконструкции и развития для реализации 22 проектов инвестирует в страну 650 млн долларов, сообщает Акорда.





Президент ЕБРР также дала положительную оценку процедуре закупок АО "Самрук-Қазына", отметив, что компании-кредиторы проводят закупки по правилам фонда, что говорит о доверии к ее закупочным процессам и их прозрачности.





Собеседники обсудили перспективы реализации ряда совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, включая малый и средний бизнес, финансы, жилищно-коммунальную сферу, энергетику, медицину, сельское хозяйство, транспортную инфраструктуру и информационные технологии.





Глава государства высоко оценил стратегический характер сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, а также его вклад в прогресс экономики Казахстана.



