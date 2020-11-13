ЕАЭС совершенствует интегрированную информационную систему по инициативе Казахстана

Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Евразийская экономическая комиссия начала прием заявок для участия в конкурсе на определение исполнителя по проведению комплексной технической экспертизы интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза, передает Kazakhstan Today.

ИИС предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами и является масштабным проектом для ЕАЭС. Участие в данной работе позволит IT-компаниям выйти на международный рынок, раскрыть свой потенциал и повысить репутацию", - сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.

В ведомстве отметили, что в рамках заседания глав государств состоявшегося 19 мая 2020 года президент РК отметил необходимость существенной активизации работы по запуску ИИС. В этих целях Советом ЕЭК принято распоряжение о проведении комплексной технической экспертизы.

В рамках комплексной технической экспертизы исполнителю необходимо провести масштабный аудит ИИС в части системно-технической инфраструктуры, проектного управления, а также анализ правовых актов.

Комплексная техническая экспертиза позволит выявить слабые места ИИС, проанализировать достигнутые результаты и сформировать новые подходы по обеспечению информационного взаимодействия", - рассказали в министерстве, добавив, что результаты комплексной технической экспертизы планируется рассмотреть Советом ЕЭК в конце 1-го квартала 2021 года.

Конкурс состоит из двух этапов, участие могут принять организации из всех государств - членов ЕАЭС. Заявки для участия в конкурсе принимаются по 13 ноября 2020 года", - добавили в МТИ.

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