Эффективный городской трафик должен стать отличительной чертой Астаны - Назарбаев

Астана. 21 апреля. Kazakhstan Today – Эффективный городской трафик и эффективное движение в столице должны стать отличительной чертой Астаны по сравнению с другими городами, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент агентства.

"Мы закупили для этого 380 автобусов фирмы ?ВЕКО на 46 млрд тенге. Каждый из них обошелся государству в 120 млн тенге. Сейчас выясняется, что эти автобусы водить некому. Нет водителей, которые соответствовали бы квалификации. Вопросами обучения и подготовки никто не занимается, хотя это должно было быть заложено в контракте по закупу таких автобусов. Пунктов сервисного обслуживания для этих автобусов нет", - сказал глава государства на совещании, посвященном вопросам развития столицы и подготовки к Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017.

Первый заместитель акима Астаны Сергей Хорошун признал, что ситуацию с водителями на самом деле упустили.

"На сегодняшний день ситуацию исправляем. Пришло первых 30 автобусов, 200 водителей на сегодняшний день уже приняты, мы начали передачу до конца мая", - сказал он.

Хорошун уточнил, что до конца мая каждую неделю будет приходить по 80 автобусов и к началу ЭКСПО они все будут в Астане.

"Смотри, сейчас второпях их насадите, начнут они по улицам гулять, сшибать всех. Займись", - поручил президент.

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