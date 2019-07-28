Экочеллендж поддержали в Мангистау

Актау. 27 июля. Kazakhstan Today - Экочеллендж продолжился в Мангистау. Во главе с акимом области Серикбаем Трумовым сотрудники местных организаций и группа добровольцев провели чистку территории в парке "Акбота", прибрежной зоне и перинатальном центре "Ана мен бала", передает Kazakhstan Today.

Основная цель экологической акции, которую инициировал министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев "Бірге - Таза Казакстан" заключается в том, что именно благодаря единому труду можно добиться чистоты окружающей среды. Таким образом, подавая положительный пример подрастающему поколению. В акции в Мангистау приняли участие более 2 тыс. человек, в том числе представители неправительственных и правительственных организаций. Также к работам были привлечены 100 единиц спецтехники. Очистные работы были проведены в 25 исторических местностях и зонах отдыха. Всего было вывезено порядка 300 тонн мусора, проинформировали в управлении внутренней политики региона.

Стоит отметить, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в своем аккаунте в Твиттере, что он полностью поддерживает движение экологической акции.

Решительно поддерживаю движение Экочеллендж, развернувшееся по всей стране по инициативе правительства и гражданского общества. Превратим страну в территорию чистоты. Бірге - Таза Казакстан! Волонтеры - молодцы!" - отметил глава государства.

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