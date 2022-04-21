Экс-аким Жанаозена возглавил "Озенмунайгаз"

Фото: instagram/ibagarov_online

ЖАНАОЗЕН. 20 АПРЕЛЯ - На должность генерального директора АО "Озенмунайгаз" назначен Максат Ибагаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О назначении сообщил политолог Ербол Едилов в своем Telegram-канале.

Максат Ибагаров родился 7 апреля 1970 года в Ташаузской области в Туркменистане. В 1992 году окончил Жанаозенский колледж нефти и газа по специальности "эксплуатация нефтяных и газовых скважин", а в 1999 году - Университет имени Есенова по специальности "разработка нефтяных и газовых месторождений".

Трудовую деятельность начал в 1992 году оператором по подземному ремонту скважин НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";

С марта 1994 по май 1994 года - мастер по подземному ремонту скважин НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";

С 1994 по 1995 годы - оператор по добыче нефти и газа НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";

С 1995 по 1996 годы - мастер по добыче нефти и газа НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";

С января 1996 по июнь 1996 года - ведущий инженер-технолог добычи нефти и газа НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";

С 1996 по 1999 годы - заместитель начальника цеха добычи нефти и газа № 8 НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";

С 1999 по 2000 годы - начальник цеха добычи нефти и газа № 2 НГДУ - 2 ПО "Узеньмунайгаз";

С 2000 по 2001 годы - главный инженер опытно-экспериментального производственного управления АО "Озенмунайгаз"; заместитель директора по производству нефтегазодобывающего управления № 2 ОАО "Озенмунайгаз";

С марта 2002 по апрель 2002 года - ведущий инженер отдела бурения, ремонта скважин ОАО "Озенмунайгаз";

С 2002 по 2004 годы - главный инженер нефтегазодобывающего управления № 1 ПФ "Озенмунайгаз";

С 2004 по 2005 годы - главный инженер нефтегазодобывающего управления № 3 ПФ "Озенмунайгаз";

С 2005 по 2007 годы - начальник нефтегазодобывающего управления № 2 ПФ "Озенмунайгаз";

С 2007 по 2008 годы - начальник нефтегазодобывающего управления № 4 ПФ "Озенмунайгаз";

С 2008 по 2009 годы - начальник отдела управления персоналом ПФ "Озенмунайгаз";

С 2009 по 2010 годы - председатель ОО "Профсоюз работников ПФ "Озенмунайгаз";

С 2010 по 2013 годы - начальник нефтегазодобывающего управления № 2 АО "Озенмунайгаз";

С 2013 по 2019 годы - заместитель генерального директора по транспорту и социальным вопросам АО "Озенмунайгаз";

С 2019 по 2022 годы - аким Жанаозена.