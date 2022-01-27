Экс-акиму Павлодарской области отказали в УДО

Фото: instagram/bbakauov

ПАВЛОДАР. 26 ЯНВАРЯ - Экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов был приговорен к 3,5 годам ограничения свободы в 2020. Сегодня в режиме онлайн рассмотрели ходатайство бывшего чиновника, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Адвокаты экс-акима предоставили заключение специалистов, разъяснение Генпрокуратуры по изменениям в законе. По уголовному кодексу теперь по тяжким коррупционным преступления просить УДО нельзя. Но дополнения ввели уже после того, как бывший аким получил срок, сообщает irbistv.kz

На тот момент, когда Бакауов соглашался на эту сделку и был готов испытывать наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, на тот момент имел право на условно-досрочное освобождение. Даже на момент вынесения приговора и, конечно же, он учитывал, что будет действовать законопослушно, своим честным трудом работает, и достаточно быстро сможет получить право на условно-досрочное освобождение", - заявил адвокат Бакауова.

По словам экс-акима Павлодарской области, он подал ходатайство в суд на условно-досрочное освобождение, так как хочет воспользоваться своим конституционным правом на УДО.

Тем более для этого имеются все основания по фактическому сроку отбывания мною срока наказания и положительные характеристики со службы пробации", - рассказал Бакауов.

В суд также предоставили положительные характеристики с места работы, проживания, общественных объединений, участкового. Булат Бакауов на данный момент официально трудоустроен и пояснил, что по факту условно-досрочное освобождение ему нужно, чтобы ездить в командировки. Заслушали и сотрудника ДУИС, который также высказался за УДО. Против оказался лишь прокурор. Судья в итоге встал на сторону гособвинителя.

Напомним, сотрудники КНБ задержали Булата Бакауова 16 января 2020 года. Следствие длилось почти четыре месяца. Большую часть этого времени экс-чиновник находился под домашним арестом. Изначально дело расследовалось по статье 362 УК РК, позже было переквалифицировано на статью 361 УК РК.