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Экс-акиму Павлодарской области отказали в УДО

26.01.2022, 20:21 21461
Экс-акиму Павлодарской области отказали в УДО
Фото: instagram/bbakauov
ПАВЛОДАР. 26 ЯНВАРЯ - Экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов был приговорен к 3,5 годам ограничения свободы в 2020. Сегодня в режиме онлайн рассмотрели ходатайство бывшего чиновника, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Адвокаты экс-акима предоставили заключение специалистов, разъяснение Генпрокуратуры по изменениям в законе. По уголовному кодексу теперь по тяжким коррупционным преступления просить УДО нельзя. Но дополнения ввели уже после того, как бывший аким получил срок, сообщает irbistv.kz.
 

На тот момент, когда Бакауов соглашался на эту сделку и был готов испытывать наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы, на тот момент имел право на условно-досрочное освобождение. Даже на момент вынесения приговора и, конечно же, он учитывал, что будет действовать законопослушно, своим честным трудом работает, и достаточно быстро сможет получить право на условно-досрочное освобождение", - заявил адвокат Бакауова.

 
По словам экс-акима Павлодарской области, он подал ходатайство в суд на условно-досрочное освобождение, так как хочет воспользоваться своим конституционным правом на УДО.
 

Тем более для этого имеются все основания по фактическому сроку отбывания мною срока наказания и положительные характеристики со службы пробации", - рассказал Бакауов.

 
В суд также предоставили положительные характеристики с места работы, проживания, общественных объединений, участкового. Булат Бакауов на данный момент официально трудоустроен и пояснил, что по факту условно-досрочное освобождение ему нужно, чтобы ездить в командировки. Заслушали и сотрудника ДУИС, который также высказался за УДО. Против оказался лишь прокурор. Судья в итоге встал на сторону гособвинителя.
 
Напомним, сотрудники КНБ задержали Булата Бакауова 16 января 2020 года. Следствие длилось почти четыре месяца. Большую часть этого времени экс-чиновник находился под домашним арестом. Изначально дело расследовалось по статье 362 УК РК, позже было переквалифицировано на статью 361 УК РК. 
 
27 мая 2020 года в павлодарском городском суде №2 прошло заседание, на котором рассматривалось дело бывшего акима Павлодарского региона Булата Бакауова. По итогам заседания, он освобожден из-под стражи в зале суда.
 

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Токаев заявил о готовности экспортировать в Индию 80 видов товаров

27.01.2022, 18:48 2461
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого онлайн-саммита "Центральная Азия - Индия" заявил о готовности республики экспортировать в Индию 80 наименований различных товаров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства отметил, что совместные усилия Центральноазиатских стран должны быть нацелены на реализацию возможностей по увеличению взаимной торговли. Сейчас доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии не составляет и 1%.
 

Весьма актуальными являются инициативы индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы на уровне министров торговли и индустрии. Мы эту инициативу поддерживаем. Рекомендации, которые будут выработаны на этой площадке, можно было бы трансформировать в конкретные программы и проекты. Мы сформировали перечень из 80 наименований товаров на сумму 610 миллионов долларов, которые можем направить индийской стороне в самое ближайшее время", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент Казахстана также заявил о готовности республики рассмотреть возможность расширения экспорта Индии в РК. В этой связи он предложил разработать план по увеличению торговых потоков с учетом конкурентных преимуществ каждой страны.
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности дал поручение модернизировать всю систему национальной безопасности.
 

Минобороны определило состав нового командования сил спецопераций

27.01.2022, 16:49 10726
Минобороны определило состав нового командования сил спецопераций
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане указом главы государства создано командование Сил специальных операций, которое вошло в структуру Вооруженных сил Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.
 

Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования. Необходимый потенциал для его создания имеется", - проинформировали в ведомстве. 

 
В пресс-службе пояснили, что Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны, в том числе с участием в антитеррористических операциях, и противодействию незаконным вооруженным формированиям.
 
По поручению главы государства продолжается перестроение работы Вооруженных сил в целях кардинального повышения боеспособности армии, отметили также в Минобороны.
 
Напомним: президент РК утвердил новую должность - главнокомандующего силами специальных операций, родами войск видов Вооруженных сил РК. 
 
После беспорядков в Казахстане президент потребовал кардинально повысить боеспособность Вооруженных сил Казахстана. В частности, Токаев поручил усилить военную разведку, которая должна обеспечивать руководство страны своевременной и достоверной информацией о внешних и внутренних угрозах. 
 

Токаев дал поручения по перенастройке системы нацбезопасности

27.01.2022, 16:13 12111
Токаев дал поручения по перенастройке системы нацбезопасности
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - После трагических событий начала января этого года в Казахстане будет модернизирована вся система национальной безопасности. Соответствующие поручения сегодня дал президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента, всем госорганам необходимо извлечь уроки из произошедших событий. Модернизированная система национальной безопасности должна быть готова отвечать на вызовы любой сложности.
 

Мы обязаны принять меры, чтобы криминал и террористы не могли больше захватывать наши города, посягать на мирную жизнь граждан и их семей, угрожать государственности. Именно на это нацелена перенастройка системы нацбезопасности", - акцентировал внимание Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что изменить свою работу следует всем структурам, отвечающим за безопасность, при этом их взаимодействие должно являться максимально сбалансированным.
 
По словам председателя Совбеза, в настоящее время ситуация в стране полностью стабилизирована, правопорядок восстановлен. 
 
Глава государства поручил приступить к незамедлительной реализации конкретных мер по укреплению всех аспектов национальной безопасности. 
 
Как отметили в пресс-службе, в ходе заседания Совета безопасности приняты конкретные решения, направленные на реформирование системы национальной безопасности. 
 
Напомним: в начале января в Казахстане начались массовые протесты из-за двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Вскоре мирные протесты переросли в массовые беспорядки, а затем в организованную террористическую атаку. 
 
 

Ужесточить наказание за нападение на представителей власти призвал сенатор

27.01.2022, 15:18 17176
Ужесточить наказание за нападение на представителей власти призвал сенатор
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Ужесточить наказание за нападение на представителей власти призвал депутат сената парламента РК Сергей Ершов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Назрела необходимость ужесточения ответственности за нападение на представителей власти и неподчинение законным требованиям, пересмотра организации управления пограничной службы и разведсообщества. Анализ профильных законов по этим проблемам показывает на их несовершенство", - заявил на заседании сената депутат.

 
По словам Сергея Ершова, в отношении нацгвардии законодательно установлен исчерпывающий порядок применения мер принуждения, условий и предела их применения, а также гарантий безопасности военнослужащих и членов их семей, но в отношении сотрудников спецгосорганов эти меры выглядят в усеченном виде.
 
Также он отметил, что по инициативе депутатов парламента разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения национальной безопасности и службы специальных госорганов РК", который в данный момент находится на рассмотрении правительства.
 

Считаем целесообразным законодательное решение задач, поставленных главой государства, реализовать за счет расширения содержания данного законопроекта", - сказал депутат.

 
Ранее сообщалось, что по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела.
 

Бахыт Султанов назначен представителем РК в совете Евразийской экономической комиссии

27.01.2022, 12:45 26486
Бахыт Султанов назначен представителем РК в совете Евразийской экономической комиссии
Фото: facebook/bakhyt.sultanov
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева от 21 января 2022 года заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов назначен представителем Казахстана в Совете Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Указом главы государства Алихан Смаилов освобожден от полномочий представителя Республики Казахстан в Совете Евразийской экономической комиссии.
 
Документ вводится в действие со дня его подписания.

 

Начальником столичного департамента полиции назначен Марат Тулебаев

27.01.2022, 11:46 31816
Начальником столичного департамента полиции назначен Марат Тулебаев
Фото: МВД РК
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - По согласованию с администрацией президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента полиции Нур-Султана назначен Марат Тулебаев. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Марат Тулебаев родился в 1969 году. 
 
Службу в органах внутренних дел начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Костанайской области. 
 
В разные годы занимал руководящие должности в подразделениях департамента полиции в столице. 
 
Работал первым заместителем начальника департамента полиции Костанайской области и Нур-Султана. 
 
С 2019 года возглавлял департамент полиции Северо-Казахстанской области. Имеет специальное звание генерал-майора полиции.
 
Ранее занимавший эту должность Ержан Саденов распоряжением президента РК был назначен заместителем министра внутренних дел
 

Экс-глава КНБ РК Масимов и его заместитель арестованы

27.01.2022, 11:25 31526
Экс-глава КНБ РК Масимов и его заместитель арестованы
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Бывший председатель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов и его заместитель Ануар Садыкулов, подозреваемые в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, взяты под стражу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В отношении Масимова К. К. и Садыкулова А. Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д. Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщили РИА "Новости" в КНБ РК.

 
Также сообщается, что материалам уголовного дела присвоен гриф "совершенно секретно". В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, данные досудебного расследования не подлежат разглашению.
 
Кроме того, в КНБ проинформировали, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. 
 

Помимо государственной измены и действий, направленных на насильственный захват власти либо насильственное изменение конституционного строя Казахстана, подозреваемым инкриминируют "превышение власти или должностных полномочий "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям", - пишет издание.


8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
 

В правительстве рассмотрена программа действий властей на 2022 год

27.01.2022, 10:30 32771
В правительстве рассмотрена программа действий властей на 2022 год
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В правительстве Республики Казахстан прошел ряд совещаний по вопросам разработки программы действий правительства на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Предлагаемые Министерством торговли и интеграции меры направлены на развитие инфраструктуры поддержки несырьевого экспорта, внутренней торговли, а также активное сдерживание роста цен на социально значимые продукты питания, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Представленные Министерством образования и науки меры предусматривают совершенствование системы подготовки кадров, востребованных на рынке труда, усиление требований к качеству предоставляемых услуг в системе дошкольного образования, повышение эффективности расходуемых средств, привлечению лучших педагогов в регионы, созданию безопасных условий для школьников, обеспечению доступности дополнительного образования и коррекционной поддержки детей с особыми потребностями. 
 
Министерством культуры и спорта предложены меры по усилению социального обеспечения сотрудников сферы культуры, развитию массового спорта, в первую очередь детского, путем увеличения количества спортивных секций, инструкторов по спорту, расширения сети любительских клубов, строительства спортсооружений и проведения спортивно-массовых мероприятий, улучшения социального обеспечения спортсменов и тренеров. В сфере туризма запланирована реализация пула из 192 инвестиционных проектов.
 
Министерством информации и общественного развития предложены меры по расширению возможностей для обучения и трудоустройства молодежи, применению финансовых и нефинансовых инструментов по ее поддержке, вовлечению гражданского общества в формирование нового общественного договора, раскрытию госорганами актуальных данных с учетом запросов населения и бизнеса.
 
Министерство здравоохранения сосредоточит усилия на развитии первичной медико-санитарной помощи населению, в первую очередь в сельской местности. Запланировано открытие 80 медицинских объектов на селе, передвижными медицинскими комплексами будет проведено свыше 3 млн консультативно-диагностических услуг. Будут приняты меры по улучшению качества жизни лиц пожилого возраста путем открытия 70 гериатрических кабинетов в организациях первичной медико-санитарной помощи. Продолжится реализация программы "Ансаган саби" с выделением 7 тыс. квот на ЭКО, запланировано открытие восьми детских реабилитационных центров, двух центров раннего вмешательства. 
 
Министерство труда и социальной защиты населения таргетирует в 2022 году охват более 700 тыс. человек активными мерами занятости. Порядка 5 млн человек будут обеспечены социальными обязательствами государства. В текущем году планируется разработать Социальной кодекс и новую Концепцию миграционной политики, направленную на решение вопросов снижения межрегиональной диспропорции размещения населения.
 
Министерство энергетики предложило меры по сдерживанию цен на электроносители, покрытие потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах, электроэнергии, сжиженном и товарном газе, привлечению инвестиций в различные отрасли топливно-энергетического комплекса страны и др.
 
Предлагаемые Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности меры на 2022 год предусматривают повышение доступности ИТ-образования, внедрение стандарта сотовой связи 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, покрытие интернетом труднодоступных сел через использование негеостационарных спутниковых группировок.
 

Все пункты программы должны носить практический характер и направлены на реальное улучшение качества жизни населения. Необходимо выработать эффективные меры, чтобы жители страны почувствовали положительные изменения", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 

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