Экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову вынесли приговор

Павлодар. 27 мая. Kazakhstan Today - В павлодарском городском суде №2 прошло заседание, на котором рассматривалось дело бывшего акима Павлодарского региона Булата Бакауова. По итогам заседания, он освобожден из-под стражи в зале суда, передает Kazakhstan Today.

Процесс проходил с использованием видеоконференцсвязи Skypе.

Как следует из озвученных обстоятельств дела, по результатам комплексной налоговой проверки компании AksuTransLogistik, проведенной в прошлом году, были выявлены нарушения на сумму 200 миллионов тенге за период с 2014 по 2018 годы. Единственным учредителем этого предприятия является родственник бывшего главы региона. Булат Бакауов пытался повлиять на результаты проверки и настаивал на снижении сотрудниками регионального департамента госдоходов суммы доначислений до 3-5 миллионов тенге. Вину экс-аким Павлодарской области признал, сообщает портал " Павлодар-онлайн ".

Незаконные действия Бакауова создали условия для непоступления в республиканский и местный бюджеты налогов в особо крупном размере, а также нарушение нормальной деятельности уполномоченного государственного органа, чем причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства, что повлекло тяжкие последствия. Подсудимый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное пунктом 3 части 4 статьи 361 УК РК (Превышение должностных полномочий) , - сообщила прокурор Елена Белова.

В качестве смягчающих уголовную ответственность обстоятельств установлено наличие малолетних детей у обвиняемого и добровольное возмещение им имущественного ущерба, причиненного в результате совершения уголовного правонарушения.

Суд считает справедливым назначить ограничение свободы на срок 3 года и 6 месяцев, а также установить пробационный контроль в течение всего срока отбывания наказания и привлечь к принудительному труду по сто часов в год в течение срока отбытия наказания, домашний арест отменить", - зачитал приговор председатель суда №2 Павлодара Нурлан Каирбеков.

Помимо этого, экс-акиму вынесен пожизненный запрет на право занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, а также он лишен имеющихся у него государственных наград.

Напомним, сотрудники КНБ задержали Булата Бакауова 16 января 2020 года. Следствие длилось почти четыре месяца. Большую часть этого времени экс-чиновник находился под домашним арестом. Изначально дело расследовалось по статье 362 УК РК, позже было переквалифицировано на статью 361 УК РК.

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