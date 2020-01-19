На два месяца арестован аким Павлодарской области Бакауов

Павлодар. 18 января. Kazakhstan Today - Акима Павлодарской области Булата Бакауова арестовали на два месяца, передает Kazakhstan Today.

"Накануне ночью судья Специализированного следственного суда Павлодара поддержал ходатайство следствия и санкционировал меру пресечения в виде ареста. Булату Бакауову предъявили обвинение по статье УК РК "Превышение власти или должностных полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, других лиц или организаций", сообщает портал 24.kz .

По данным следствия, обвиняемый лоббировал интересы фирмы, принадлежащей его племяннику, которая, по данным областного департамента государственных доходов, недоплатила в бюджет свыше 200 млн тенге налогов.

По словам гособвинителя, Булат Бакауов дал указание должностным лицам департамента информировать его о ходе проведения проверки на предприятии. Как утверждает следствие, в декабре 2019 года аким Павлодарской области потребовал сокрыть истинные результаты проверки и уменьшить сумму налоговых выплат до 3-5 млн.

С предъявленными обвинениями аким области не согласился и попросил принять во внимание, что квалификация совершенного деяния - это предварительные выводы органов следствия и не имеют под собой четких сведений и доказательств о том, что он заставлял кого-то из сотрудников департамента госдоходов выступать в интересах ТОО "Aksu Trans Logistic". Вместе с этим адвокат подозреваемого озвучила несколько ходатайств, поданных старейшинами области и членами партии Nur Otan, в которых они просят избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Но судья отказал в удовлетворении и назначил арест сроком на 2 месяца - до 16 марта 2020 года. По существу предъявленных обвинений акиму Павлодарской области грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сюжете.

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