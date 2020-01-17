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КНБ: В отношении акима Павлодарской области расследуется дело о превышении полномочий

16.01.2020, 17:47 11530
КНБ: В отношении акима Павлодарской области расследуется дело о превышении полномочий
Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - В отношении акима Павлодарской области Булата Бакауова расследуется уголовное дело о превышении полномочий, передает Kazakhstan Today.
 

15 января текущего года Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по пункту 3 части 2 статьи 362 УК РК в отношении акима Павлодарской области Бакауова по факту превышения должностных полномочий", - сообщили в пресс-службе КНБ.

 
По информации ведомства, в настоящее время следственные действия продолжаются. В интересах следствия подробные данные разглашению на данном этапе не подлежат.
 
Ранее в акимате Павлодарской области сообщили о том, что Булат Бакауов находится на рабочем месте. Вместе с тем в СМИ и соцсетях распространены сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. 
 

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