КНБ: В отношении акима Павлодарской области расследуется дело о превышении полномочий

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - В отношении акима Павлодарской области Булата Бакауова расследуется уголовное дело о превышении полномочий, передает Kazakhstan Today.

15 января текущего года Комитетом национальной безопасности проведены следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по пункту 3 части 2 статьи 362 УК РК в отношении акима Павлодарской области Бакауова по факту превышения должностных полномочий", - сообщили в пресс-службе КНБ.

По информации ведомства, в настоящее время следственные действия продолжаются. В интересах следствия подробные данные разглашению на данном этапе не подлежат.

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