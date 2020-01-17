Аким Павлодарской области работает в обычном режиме - пресс-служба

Павлодар. 16 января. Kazakhstan Today - В акимате Павлодарской области прокомментировали ситуацию вокруг главы региона Булата Бакауова, передает Kazakhstan Today.

Все руководство области находится на своем рабочем месте. Единственное, аким области сейчас находится не в здании акимата, а по рабочим моментам на выезде в городе Павлодаре", - сказал пресс-секретарь акима области Ернар Сейтахмет сегодня утром, говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

Он добавил, что руководство региона и акимат в целом работают в обычном режиме.

Напомним, ранее в СМИ, соцсетях и мессенджерах были распространены аудиозаписи и сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. В пресс-службе акима области проинформировали, что "на данный момент нет никаких официальных подтверждений этой информации " и попросили "воздержаться от выводов до появления официальных данных".

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