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Аким Павлодарской области работает в обычном режиме - пресс-служба

16.01.2020, 11:54 13717
Аким Павлодарской области работает в обычном режиме - пресс-служба
Павлодар. 16 января. Kazakhstan Today - В акимате Павлодарской области прокомментировали ситуацию вокруг главы региона Булата Бакауова, передает Kazakhstan Today.
 

Все руководство области находится на своем рабочем месте. Единственное, аким области сейчас находится не в здании акимата, а по рабочим моментам на выезде в городе Павлодаре", - сказал пресс-секретарь акима области Ернар Сейтахмет сегодня утром, говорится на официальной странице ведомства в Facebook.

 
Он добавил, что руководство региона и акимат в целом работают в обычном режиме. 
 
Напомним, ранее в СМИ, соцсетях и мессенджерах были распространены аудиозаписи и сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. В пресс-службе акима области проинформировали, что "на данный момент нет никаких официальных подтверждений этой информации" и попросили "воздержаться от выводов до появления официальных данных". 
 

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