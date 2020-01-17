В акимате Павлодарской области прокомментировали рассылку о задержании Бакауова

Павлодар. 16 января. Kazakhstan Today - В акимате Павлодарской области прокомментировали рассылку о задержании акима региона Булата Бакауова, передает Kazakhstan Today.

"В СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространяются аудиозаписи и сообщения о якобы задержании и допросе акима Павлодарской области. На данный момент нет никаких официальных подтверждений этой информации. Просим воздержаться от выводов до появления официальных данных. Мы постараемся держать вас в курсе событий в наших социальных сетях", - сообщили в пресс-службе акима области .

Напомним, вчера в WhatsApp начали рассылать сообщения о задержании акима Павлодарской области Булата Бакауова. В аудиозаписи мужской голос сообщает, что аким якобы был задержан 15 января.

Вчера на странице акима Булата Бакауова в Instagram был опубликован пост. "Сегодня прошла коллегия управлений индустриально-инновационного развития и предпринимательства и торговли. К сожалению, не все инвестиционные проекты удалось реализовать в прошлом году. Есть случаи, когда инвесторы не выполняют свои обязательства после строительства необходимой инфраструктуры, выполненного за счёт бюджета. Кроме того, в регионе есть простаивающие предприятия, в которые были вложены большие инвестиции. Например, три предприятия железнодорожного кластера в Экибастузе не получают заказы", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эти и другие вопросы были обсуждены во время встречи с представителями крупных компаний и малого и среднего бизнеса. "Думаю, что в каждой проблеме есть и недоработка государственных органов. Мы будем стараться улучшать эту работу. На этой неделе мы обязательно продолжим встречи в формате коллегий с участием других управлений Павлодарской области", - отмечается в посте.

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