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Бывшему акиму Павлодарской области продлили домашний арест до мая

11.04.2020, 09:56 8695
Павлодар. 11 апреля. Kazakhstan Today - Экс-акиму Павлодарской области Булату Бакауову продлили домашний арест до мая, передает Kazakhstan Today. 
 
Ходатайство руководителя следственно-оперативной группы о продлении ареста Булата Бакауова удовлетворено постановлением судьи.
 

Постановлением судьи специализированного следственного суда Павлодара от 10 апреля 2020 года удовлетворено ходатайство руководителя следственно-оперативной группы, согласованное с начальником службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК, о продлении срока домашнего ареста до трех месяцев (до 13 мая 2020 года) бывшему акиму Павлодарской области Бакауову Б. Ж.", - сообщили в пресс-службе Павлодарского областного суда.

 
Напомним, в отношении экс-акима Павлодарской области Булата Бакауова расследуется уголовное дело о превышении полномочий. По данным следствия, обвиняемый лоббировал интересы фирмы, принадлежащей его племяннику, которая, по данным областного департамента государственных доходов, недоплатила в бюджет свыше 200 млн тенге налогов. По словам гособвинителя, Булат Бакауов дал указание должностным лицам департамента информировать его о ходе проведения проверки на предприятии. Как утверждает следствие, в декабре 2019 года аким Павлодарской области потребовал сокрыть истинные результаты проверки и уменьшить сумму налоговых выплат до 3-5 млн. 
 

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