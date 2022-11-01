Экс-министр здравоохранения назначен руководителем медцентра УДП РК

Фото: primeminister.kz
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-министр здравоохранения РК Алексей Цой назначен руководителем медицинского центра управления делами президента, сообщается на сайте УДП РК.
Алексей Цой окончил Sells College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. Доктор делового администрирования, кандидат медицинских наук.
Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-эндоскопистом. В разные годы работал генеральным секретарем в ОО "Евроазиатское респираторное общество", директором РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" УДП РК, начальником ГУ "Медицинский центр УДП РК", главным врачом городской больницы № 1 акимата Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития РК, министром здравоохранения РК.
Кроме того, по данным УДП, Рустам Албаев назначен директором больницы МЦ УДП РК.
Рустам Албаев окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, получил специализацию в НИИ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. Кардиохирург высшей категории, кандидат медицинских наук, магистр делового администрирования в медицине. Стипендиат программы "Болашақ".
Трудовую деятельность начал в 2001 году хирургом Акмолинской областной детской больницы. Ранее занимал должности главного врача многопрофильной областной больницы № 2 управления здравоохранения Акмолинской области, главного инспектора по вопросам медицины Больницы МЦ УДП РК, президента АО "Центральная клиническая больница" МЦ УДП РК.