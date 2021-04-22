Экс-руководителя "СК-Фармации" не освободят из-под стражи

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НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - На предварительном слушании по делу в отношении экс-руководителя "СК-Фармации" Берика Шарипа суд отказал обвиняемому в освобождении из-под стражи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об освобождении из-под стражи или замене на более мягкую меру пресечения ходатайствовали адвокаты Шарипа в районном суде № 2 Есильского района Нур-Султана, сообщает inbusiness.kz

Я во всех следственных мероприятиях участвовал. Не пытался скрыться, потому что уверен в своей невиновности. Прошу поддержать ходатайство и освободить меня из-под стражи", - заявил в суде Берик Шарип.

Адвокат Ардак Балтыков представил суду ходатайство, в котором заявил, что есть все основания для того, чтобы прекратить уголовное дело уже в ходе предварительного слушания.

Сторона защиты считает, что такие основания имеются, так как досудебное расследование по данному делу было начато изначально незаконно, вопреки уголовно-процессуальному закону. (...) Не подлежат регистрации в ЕРДР заявления, сообщения или рапорт об уголовном правонарушении, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденных актами проверок, ревизий, аудита и другими. Их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения. Однако в рапорте старшего следователя сведений о наличии и приобщении к рапорту такого акта проверки либо другого аналогичного документа, подтверждающего факт тяжких последствий в результате злоупотребления должностными полномочиями, не имеется", - заявил адвокат.

В свою очередь гособвинитель, комментируя ходатайство, уточнил, что в случае с делом Берика Шарипа акт проверки не обязателен.

Акт проверки не обязателен, так как материальный ущерб не является единственным признаком состава данного уголовного правонарушения. Тяжким последствием в числе прочих также является массовое заражение людей. Орган досудебного расследования в рапорте указал наличие массового заражения медработников коронавирусной инфекцией. При этом факт массового заражения медработников является общеизвестным. Он неоднократно освещался в СМИ и на момент начала досудебного расследования не требовал получения каких-либо официальных заключений", - пояснил прокурор.

Судья Канат Дуйсембиев отказал в удовлетворении обоих ходатайств.

Собранные по делу доказательства подлежат всестороннему и объективному исследованию, которое включает анализ полученного доказательства, его сопоставление с другими доказательствами, проверку источников получения доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности. Шарип подозревается в совершении тяжкого преступления, санкция которого предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет. При избрании меры пресечения учтены требования норм статей 136 и 147 УПК, предельные сроки содержания под стражей не истекли. В этой связи на данном этапе оснований для изменения меры пресечения нет", - объяснил свой вердикт судья.

Напомним, в августе 2020 года Берик Шарип был арестован по факту злоупотребления полномочиями при закупке медицинских изделий в период ЧС, повлекшему тяжкие последствия. Глава государства поручил провести расследование по факту дефицита лекарственных средств в разгар пандемии и всех виновных привлечь к ответственности. Изначально Берика Шарипа обвиняли в злоупотреблении должностными обязанностями, затем дело переквалифицировали на статью о халатности.

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