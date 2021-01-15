Дело экс-главы СК-Фармации передадут в суд

Расследование окончено. Идет ознакомление. В ближайшее время дело будет направлено в суд. Суд определит, что ему грозит. Адвокаты сейчас ряд своих вопросов ставят, на которые все равно будет отвечать", - рассказал Алик Шпекбаев журналистам.
Он отметил, что ранее Берика Шарипа обвиняли в злоупотреблении должностными обязанностями, а сейчас дело переквалифицировали на статью о халатности.
Напомним, в августе Берик Шарип был арестован по факту злоупотребления полномочиями при закупке медицинских изделий в период ЧС, повлекшему тяжкие последствия. Глава государства поручил провести расследование по факту дефицита лекарственных средств в разгар пандемии и всех виновных привлечь к ответственности.
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