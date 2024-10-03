02.10.2024, 20:01 45711
Экспертиза выявит связь суицидов с играми - Генпрокуратура
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 2 октября, заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев в кулуарах мажилиса сообщил, что ведомство назначило экспертизу для выяснения связи суицидов с играми.
Очень актуальный, действительно злободневный вопрос. В понедельник генеральный прокурор провел совещание, там дал конкретно строгие поручения по работе, по искоренению, чтобы этих фактов больше не было. Он держит на своем личном контроле. А привязка суицида к онлайн-игре - экспертиза назначена, это все будет в рамках следствия выясняться", - сказал Койгелдиев.
Напомним, генеральный прокурор Берик Асылов прокомментировал волну детских самоубийств в Казахстане. Он поручил прокурорам держать на особом контроле расследование каждого факта. Асылов добавил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
Ранее в ходе брифинга официальный представитель Министерства внутренних дел Казахстана Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.
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03.10.2024, 20:58 881
Мошенники продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора
Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба в очередной раз предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах продолжают создавать фальшивые аккаунты от имени руководства и сотрудников Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, сообащет пресс-служба ведомства.
Мошенниками создаются и рассылаются фейковые документы, файлы и сообщения с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", - говорится в сообщении агентства.
В случае получения подобных звонков и рассылок, граждан просят незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
03.10.2024, 19:09 6496
Водители должны регистрировать мопеды и получать водительские права - Токаев подписал закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся регистрации мопедов и цифровизации дорожной безопасности, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подписал законы "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".
Прежде всего в УК РК предлагается отнести мопеды к понятию "другие механические транспортные средства".
Также вводится понятие "средняя скорость" движения транспортного средства и предусматривается порядок ее расчета, которой будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.
Регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час.
Законом предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории "А1", а наличие категории "А" и "В" будет также подтверждать право на управление мопедом.
Нормы, касающиеся государственной регистрации мопедов, перехода деятельности операторов технического осмотра к разрешительному порядку, вводятся в действие по истечении 6 месяцев после дня первого официального опубликования закона.
03.10.2024, 18:00 7961
Сессия Генассамблеи ООН и переговоры с Гутерришем: о чем говорили Токаев и глава МИД
Глава государства поставил перед Министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы
Фото: Акорда
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Мурат Нуртлеу доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о деятельности министерства, сообщает Акорда.
В частности, Мурат Нуртлеу доложил об итогах участия в работе 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, а также в саммите будущего.
Президент был проинформирован о состоявшихся переговорах с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, главами внешнеполитических ведомств иностранных государств и руководителями международных организаций.
Кроме того, в ходе встречи был рассмотрен график предстоящих внешнеполитических мероприятий с участием президента Казахстана. Глава государства поставил перед Министерством иностранных дел ряд задач по основным направлениям работы.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что международное сообщество нуждается в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога.
03.10.2024, 15:32 17046
Токаев поздравил президента Германии с Днем единства
Президент Казахстана пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности
Фото: Акорда
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил лидера Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и народ страны с Днем единства, сообщает Акорда.
Президент пожелал ФРГ дальнейшего прогресса и процветания. Он также выразил уверенность, что сотрудничество между Казахстаном и Германией будет и впредь развиваться в духе дружбы и взаимовыгодного партнерства", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев пожелал Франку-Вальтеру Штайнмайеру успехов в его ответственной деятельности, а народу Германии - счастья и благополучия.
Ранее Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Кореи.
03.10.2024, 15:06 18671
Принять бескомпромиссные меры в отношении организаторов наркобизнеса поручил генпрокурор Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Принять бескомпромиссные меры в отношении организаторов наркобизнеса поручил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов, передает корреспондент агентства.
Использование преступным миром киберпространства усугубляет наркоситуацию в стране. Поручил прокурорам совместно с уполномоченными и правоохранительными органами активизировать работу по онлайн-платформам, с принятием бескомпромиссных мер в отношении организаторов наркобизнеса", - написал он на своей странице в Сети.
Напомним, в Казахстане с начала года выявлено 1573 факта сбыта наркотиков. Изъято более 15 тонн наркотиков, в том числе 1 тонна "синтетики". Ликвидировано около 60 нарколабораторий, пресечена деятельность 13 ОПГ.
03.10.2024, 14:42 21046
Нарушает каждый третий: в Астане 280 водителей грузовиков оштрафовали за перегруз
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане водителей грузовиков начали штрафовать за перегруз. Все въезжающие в столицу большегрузы проходят автоматическое взвешивание, сообщает Министерство транспорта РК.
Автоматизированные системы взвешивания автотранспорта начали функционировать с середины сентября на основных въездах в столицу. За это время 280 водителей грузовиков нарушили весовые нормы. Общая сумма штрафов составила более 100 млн тенге. Предписание направлено компаниям-перевозчикам.
Выявили факт, что практически каждый третий самосвал не соблюдает допустимые параметры. Большегрузы превышают норму в 2-3 раза. При допустимой норме в 25 тонн, фактически перевозят 40-60 тонн. В очередной раз призываем водителей грузовых авто и всех перевозчиков строго соблюдать допустимые весовые нормы. Главная задача - обеспечить сохранность дорог", - отметили сотрудники комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля МТ РК.
Согласно нормам, допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать:
- трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;
- четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями - 32 тонны;
- пятиосные - 38 тонн;
- с шестью и более осями - 44 тонны.
В зависимости от превышения массы на ось и субъекта (малого, среднего и крупного) предпринимательства размеры штрафа составляют от 40 до 1000 МРП (от 147 тыс. до 3,7 миллионов тенге)", - предупредили в Минтрансе.
Агентство Kazakhstan Today обратилось с запросом в ведомство по поводу аналогичной статистики по большегрузам в Алматы. Из ответа следует, что данные пока есть только по Астане, поскольку автоматизированные системы взвешивания действуют только в столице.
Ранее сообщалось, что в Казахстане владельцев большегрузов будут наказывать за испорченные дороги. Нормы перевозок не соблюдают 60 тысяч грузовиков.
Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что проезд большегрузов с нарушением разрешенной массы является основной причиной разрушенных дорог.
По результатам июльских рейдов водителей грузовиков оштрафовали на 100 млн тенге. Больше всего штрафов наложено в Мангистауской, Актюбинской областях и области Жетысу. В основном, водителей наказывают за перегруз и нарушения правил дорожного движения.
03.10.2024, 12:51 25751
АЭС обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед - президент
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Если граждане проголосуют "за", строительство АЭС станет самым масштабным проектом за всю историю Независимого Казахстана, заявил Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней.
Буквально через несколько дней на общенациональном референдуме наш народ решит, быть или не быть атомной электростанции в Казахстане. Вне зависимости от результатов голосования, это событие станет знаковым. Сам по себе предстоящий референдум - это еще одно свидетельство огромных изменений, произошедших в Казахстане за последние пять лет, еще одно яркое проявление концепции "слышащего государства". Я уже неоднократно высказывал свою позицию по вопросу строительства АЭС. Чтобы не остаться на обочине мирового прогресса, мы должны использовать свои конкурентные преимущества", - подчеркнул Токаев.
По его словам, возведение атомной электростанции - долгосрочный проект, но он обеспечит устойчивый прогресс страны на десятилетия вперед, укрепит энергетический суверенитет, даст мощный толчок развитию различных сфер экономики, науки и образования, будет способствовать формированию широкого класса инженеров и специалистов самого разного профиля.
Таково веление времени. И все его плюсы в полной мере ощутят наша сегодняшняя молодежь и последующие поколения казахстанцев. Не могу не отметить работу Народного штаба, выступающего за строительство АЭС. Штаб объединил представителей политических партий и различных общественных объединений, а также ученых, экспертов, производственников, предпринимателей. Это пример консолидации и созидательной активности граждан. Именно нацеленность на прогресс является одной из сильных сторон нашей нации. Поэтому мы, невзирая на любые сложности, должны идти только вперед. Повторю, что предстоящий референдум станет одним из важнейших событий за все годы Независимости и положительно повлияет на дальнейшее развитие нашей страны", - резюмировал глава государства.
Напомним, референдум по АЭС пройдет в Казахстане 6 октября. В ЦИК рассказали, как и где будет проходить мероприятие.
Миссия наблюдателей от СНГ уже приступила к работе. В мониторинге примут участие порядка 50 представителей государств и органов СНГ.
Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, почему атомная электростанция необходима Казахстану.
03.10.2024, 12:12 28956
Токаев о воспитании детей: нельзя перекладывать ответственность на государство
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Корни многих проблем и пороков нашего общества кроются в снижении вовлеченности родителей в процесс воспитания ребенка, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней.
Настоящим бедствием становится растущая цифровая зависимость наших детей, их чрезмерная погруженность в виртуальный мир. Любая трагедия, связанная с нашими детьми, всегда отзывается болью в моем сердце. Я сразу же обращаю внимание государственных органов на такие случаи, даю соответствующие поручения и держу на постоянном контроле их выполнение. Безусловно, современные технологии открывают широкие горизонты для развития, но вместе с тем привносят в нашу жизнь реальные опасности. Популярные социальные сети могут превратить в самых настоящих зомби не только детей, но даже взрослых. Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам", - подчеркнул президент.
По его словам, ответственность родителя - научить своего ребенка элементарным правилам цифровой гигиены.
Важно уделять детям внимание, проводить с ними время, беседовать на волнующие их темы. Надо строго контролировать, чем занимается ребенок в смартфоне или компьютере", - считает глава государства.
По его мнению, в стране пора развернуть общественную кампанию, направленную на продвижение идеи ответственного родительства.
Поручаю уполномоченным государственным органам принять действенные меры для всестороннего обеспечения безопасности подрастающего поколения. Надо популяризировать среди детей и подростков наших реальных героев. Прекрасный пример в этом плане - недавний грандиозный успех наших шахматисток на Всемирной олимпиаде. Наши дети получают награды высшего достоинства на олимпиадах по математике, физике и другим предметам. Нужно поддерживать таких талантливых детей и поощрять их преподавателей", - заявил Токаев.
Он подчеркнул, что будущее страны - в руках молодых.
Я об этом говорил не раз. Все, что мы делаем - во имя их блага. Поэтому все мы обязаны уделять особое внимание здоровью, образованию и воспитанию детей. Государством предпринимаются системные меры в этом направлении: все необходимые ресурсы выделяются, вся инфраструктура создана. В целом, можно сказать, что эта работа идет полным ходом, но стоящие перед нами задачи - масштабные, предстоит еще много работы", - сказал президент.
Он отметил, что обеспечение безопасности детей, защита их прав, создание благоприятных условий для их гармоничного развития - наиважнейший приоритет государственной политики.
Нужно, чтобы все уполномоченные органы, будь то профильные министерства, акиматы или правоохранительные структуры, четко выполняли свои функции и координировали свою работу. Нужно понимать, что основой счастливого детства всегда был и будет институт семьи", - подчеркнул Токаев.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?