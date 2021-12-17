Эксперты СНГ утвердили проект Соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на ЧС

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МИНСК. 16 ДЕКАБРЯ - В штаб-квартире СНГ обсудили проект соглашения о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

15 декабря прошло дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи, участие в нем приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ", - сообщает исполнительный комитет СНГ.

Эксперты рассмотрели замечания и предложения, поступившие к проекту Соглашения от Республики Молдова и Республики Казахстан. С учетом состоявшегося обсуждения участники заседания доработали и большинством голосов согласовали проект документа. Он будет направлен для внутригосударственного согласования, а после завершения этой процедуры - в установленном порядке внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера нацелено на формирование на пространстве Содружества системы мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

Документ регламентирует порядок оказания помощи по ликвидации ЧС государствам СНГ, в том числе путем привлечения мобильных противоэпидемических формирований других стран Содружества.

Также в Соглашении определяются основные направления работы и условия использования мобильных противоэпидемических формирований на территориях стран СНГ.