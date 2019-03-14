Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили в Казахстане

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Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане приостановили эксплуатацию единственного в стране воздушного судна Boeing 737 MAX, передает Kazakhstan Today.

Комитет гражданской авиации МИИР РК уведомляет, что с 13 марта 2019 года в Казахстане временно приостановлена эксплуатация Boeing 737 MAX авиакомпании "Scat". В казахстанском реестре зарегистрировано только одно воздушное судно данного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее полеты Boeing 737 MAX приостановили в Австралии, Великобритании, Индонезии, Китае, Эфиопии, Мексике, Бразилии, Сингапуре.

Как сообщалось ранее, граждане более 30 стран стали жертвами авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта. Самолёт Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. На борту воздушного судна находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли.

После происшествия Комитет гражданской авиации порекомендовал казахстанским авиакомпаниям, имеющим в своем парке самолеты Boeing, "провести тренинги, разработать процедуры, а также включить в программу тренажерной подготовки действия экипажей в ситуациях при неправильных показаниях приборов скорости на этапах взлета, набора высоты и эшелоне".

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