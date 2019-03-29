Елбасы направил телеграмму соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе военного вертолета

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе военного вертолета, сообщила пресс-служба Акорды, передает Kazakhstan Today.

Нурсултан Назарбаев с глубокой скорбью воспринял печальную весть об авиакатастрофе, унесшей жизни военнослужащих Вооруженных сил Республики Казахстан.

Военнослужащие Казахстана всегда верны присяге, преданно и беззаветно служат Родине. Безвременная кончина молодых людей болью отозвалась в моем сердце. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в телеграмме.

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