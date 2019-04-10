Елбасы отметил необходимость поддержания доверительных отношений с ближайшими соседями

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы принял министра иностранных дел Бейбута Атамкулова, передает Kazakhstan Today.

Атамкулов доложил Назарбаеву о текущей деятельности и дальнейших планах работы министерства. Первый Президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения преемственности внешнеполитического курса и планомерной реализации мер по укреплению сотрудничества со стратегическими партнерами Казахстана, сообщает пресс-служба Елбасы.

В Казахстане произошли очень серьезные политические изменения. Мы показали всему миру, что мы действуем в рамках Конституции, обеспечив спокойный и мирный транзит власти. Это событие стало знаковым для всех. Сейчас главное - неизменность внешнеполитического курса, который был выработан ранее. Прежде всего следует обратить внимание на отношения с ближайшими соседями. Они должны оставаться доверительными", - сказал Елбасы Н.Назарбаев.

Он также указал на необходимость тщательной подготовки к предстоящим зарубежным визитам и международным мероприятиям.

В настоящее время следует уделить внимание следующим вопросам. Во-первых, визит президента Южной Кореи в Казахстан. Во-вторых, поездка в Китайскую Народную Республику для участия в форуме "Один пояс, один путь". Также, важно обеспечить соответствующую подготовку юбилейного саммита ЕАЭС, пятилетие которого мы будем отмечать в нашей столице", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, министр иностранных дел подчеркнул, что руководители международных организаций дали высокую оценку произошедшим в стране политическим событиям.

Все руководители международных организаций выражают уверенность в том, что Казахстан продолжит реализацию своих международных обязательств. Мировое сообщество высоко оценивает ваши глобальные инициативы и вклад в обеспечение безопасности, в первую очередь в сфере ядерного разоружения и нераспространения", - отметил Б. Атамкулов.

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