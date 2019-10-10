Елбасы отметил необходимость вовлечения общественности в процесс борьбы с коррупцией

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Агентства по противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, передает Kazakhstan Today.

Первый Президент Казахстана подчеркнул важность применения международного опыта по борьбе с коррупцией в рамках повышения эффективности деятельности агентства.

Мы приняли все необходимые меры для улучшения системы противодействия коррупции. Однако нам необходимо и дальше продолжать изучать опыт зарубежных стран и внедрять самые лучшие практики по борьбе с этим видом преступности", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Первый Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости вовлечения общественности в процесс борьбы с коррупционными проявлениями.

"Народ должен активно противодействовать коррупции. Нужно своевременно сообщать о таких правонарушениях, а государство должно поддерживать активных граждан", - сказал Елбасы.

В ходе встречи, Шпекбаев также доложил Нурсултану Назарбаеву о ходе реализации совместно с центральными государственными органами и акиматами регионов проекта "Адалдык аланы".

Кроме того, Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева. В ходе встречи председателю Совета безопасности было доложено о состоянии криминогенной обстановки в стране и предпринимаемых министерством мерах по обеспечению правопорядка.

Так, по информации министра внутренних дел в текущем году преступность сократилась на 15%, а раскрываемость по тяжким преступлениям составила 77,5%, по особо тяжким преступлениям - 88%.

Кроме того, Тургумбаев проинформировал Елбасы о ходе реализаций мероприятий по повышению уровня доверия населения к полиции в рамках реформы органов внутренних дел.

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