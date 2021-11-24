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Елбасы передал свои полномочия в партии Nur Otan Токаеву

23.11.2021, 16:23 84376
Елбасы передал свои полномочия в партии Nur Otan Токаеву
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Первый Президент Казахстана Елбасы Нурсултан Назарбаев передает свои полномочия в партии Nur Otan президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе расширенного заседания Политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с Уставом партии", - сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

 

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Мамин в ходе встречи с Токаевым отметил стабильность эпидситуации

23.11.2021, 20:10 54244
Мамин в ходе встречи с Токаевым отметил стабильность эпидситуации
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В ходе встречи с премьер-министром Аскаром Маминым президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено о санитарно-эпидемиологической обстановке, мерах по стабилизации цен на социально значимые товары, привлечении инвестиций и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Премьер-министр Аскар Мамин отметил стабильность эпидемиологической ситуации и снижение уровня заболеваемости COVID-19. Так, за последний месяц количество заболевших уменьшилось в 2,4 раза, больных в стационарах - в 1,4 раза, амбулаторных больных - в 1,8 раза, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Продолжается планомерная работа по вакцинации населения. На сегодняшний день вакцинировано около 8,7 млн человек. 22 ноября во всех регионах началась ревакцинация.
 
Президент был проинформирован о работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.
 
Глава правительства также доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе реализации приоритетных направлений председательства Казахстана в ЕАЭС. В частности, активизирована совместная работа по развитию взаимовыгодных кооперационных проектов, устранению существующих барьеров в торговле, укреплению транспортно-логистического сотрудничества, внедрению цифровых технологий, расширению торгово-экономического сотрудничества.
 
К настоящему времени устранено 80% барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Товарооборот государств ЕАЭС за 9 месяцев текущего года вырос на 32,5 %, составив 52 млрд долларов, а объем торговли с третьими странами вырос на 32,7% и достиг 596 млрд долларов.
 

Токаев подписал закон о создании ракетно-космического комплекса "Байтерек"

23.11.2021, 18:14 70822
Токаев подписал закон о создании ракетно-космического комплекса "Байтерек"
Фото: bayterek.kz
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Глава государства подписал Закон "О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года", передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Акорду
 
Протокол был подписан 31 октября 2020 года в Москве. В нем обозначены основные условия эксплуатации комплекса и вопросы финансирования. 
 

Космический ракетный комплекс "Байтерек" - комплекс, предназначенный для запусков космических аппаратов перспективной российской ракетой-носителем среднего класса, создание которой предусмотрено Федеральной космической программой Российской Федерации на 2016-2025 годы, с высоким уровнем экологической безопасности. В состав космического ракетного комплекса "Байтерек" входят стартовый и технический комплексы, создаваемые на базе технических средств, сооружений и коммуникаций космического ракетного комплекса "Зенит-М" космодрома "Байконур", учебно-тренировочные средства подготовки персонала по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, система телекоммуникационного и информационного обеспечения, а также районы падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан и другие объекты наземной космической и обеспечивающей инфраструктуры", - говорится в документе

 
Казахстанская сторона обеспечивает финансирование:
 
  • содержания и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", используемых для создания и функционирования космического ракетного комплекса "Байтерек", после их исключения из состава объектов, арендуемых российской стороной;
  • реконструкции и модернизации объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М", включая стартовый и технический комплексы (за исключением контрольно-проверочной аппаратуры, используемой при подготовке ракеты-носителя на стартовом и техническом комплексах, а также систем и агрегатов, имеющих ограниченный доступ), строительства новых объектов наземной космической инфраструктуры, капитального ремонта и реконструкции существующих объектов наземной космической инфраструктуры в целях создания космического ракетного комплекса "Байтерек" и осуществления с него запусков автоматических и пилотируемых космических аппаратов;
  • создания учебно-тренировочных средств подготовки персонала по эксплуатации стартового и технического комплексов;
  • отведения районов падения отделяющихся частей ракет-носителей на территории Республики Казахстан;
  • модернизации системы телекоммуникационного и информационного обеспечения;
  • создания и модернизации объектов обеспечивающей инфраструктуры, необходимых для эксплуатации космического ракетного комплекса "Байтерек".

Сроки и объем финансирования проекта создания космического ракетного комплекса "Байтерек" определяются технико-экономическим обоснованием проекта.
 
Российская сторона обеспечивает финансирование:
 
  • создания перспективной ракеты-носителя среднего класса;
  • создания комплекта средств транспортирования составных частей ракеты-носителя;
  • модернизации технического комплекса разгонного блока, технического комплекса космического аппарата, технического комплекса космической головной части;
  • создания технического комплекса пилотируемого транспортного корабля;
  • модернизации комплекса средств измерения, сбора и обработки телеметрической информации;
  • создания контрольно-проверочной аппаратуры для перспективной ракеты-носителя среднего класса на техническом и стартовом комплексах.
 

Алексей Цой прокомментировал строительство лаборатории с опасными вирусами

23.11.2021, 14:30 68176
Алексей Цой прокомментировал строительство лаборатории с опасными вирусами
Фото: Associated Press
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения Алексей Цой сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, зачем Казахстану нужна лаборатория с опасными штаммами вирусов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним: лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции опасных и особо опасных штаммов планируют построить в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области. 
 
Как сообщил Цой, вопрос о строительстве лаборатории находится на обсуждении. Проект будет финансировать за счет госсредств, и управляться она будет "полностью Казахстаном". 
 

У нас есть BSL-3 лаборатория. Она занимается изучением штаммов, допустим, таких как COVID-19. То, что у нас есть такая лаборатория, позволило нам быстро разработать вакцину и диагностику для реагирования на эти штаммы. В обычной лаборатории невозможно заниматься опасными штаммами, потому что они заразные. Там нужны определенные условия, защитные костюмы, специальная обработка воздуха для того, чтобы обезопасить работающих там людей. Поэтому данный вопрос изучается", - сказал глава Минздрава. 

 
Как сообщалось ранее, основатель антиядерного движения "Невада-Семипалатинск", общественный деятель и поэт Олжас Сулейменов крайне отрицательно отнесся к планам строительства в Жамбылской области биолаборатории, в которой будут храниться особо опасные штаммы вирусов, собранных по всему миру.
 

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