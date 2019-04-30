Елбасы поручил расширить сотрудничество АНК с зарубежными инвесторами

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил расширить сотрудничество АНК с зарубежными инвесторами, передает Kazakhstan Today.

"Необходимо расширять экономическое сотрудничество по линии Ассоциации предпринимателей Ассамблеи с зарубежными инвесторами. На государственном уровне привлечением иностранных инвестиций активно занимается Министерство иностранных дел. При многих посольствах созданы площадки для продвижения казахстанских проектов и товаров. Но и у АНК есть свои интересные возможности", - сказал Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По его словам, предпринимателей - представителей Ассамблеи нужно включить во все двусторонние Деловые советы с зарубежными странами. При этом деятельность Ассоциации предпринимателей Ассамблеи необходимо вывести на качественно новый уровень, усилить ее состав ведущими представителями бизнес-сообщества.

Фактически можно создать своеобразный клуб зарубежных друзей АНК, который бы способствовал развитию деловых связей и привлечению инвестиций в нашу страну", - отметил Елбасы.

Кроме того, он дал поручение в полной мере использовать институт медиации для укрепления социального единства.

"Под эгидой Ассамблеи действуют более 800 общественных медиаторов. Благодаря их активному участию, только в прошлом году было заключено почти 20 тыс. медиативных соглашений. Наработан значительный опыт в судебной системе, в образовании и здравоохранении. Сейчас институт медиации необходимо ориентировать на профилактику и своевременное решение возникающих спорных вопросов. Любое недопонимание лучше всего предупредить через поиск компромисса, чем устранять последствия конфликта, к которому оно может привести", - подчеркнул Первый Президент Казахстана.

Также, по его словам, необходимо четко регламентировать деятельность всех общественных советов, созданных при органах власти в центре и на местах. При этом необходимо усилить их качественный состав, определить функционал и сферы ответственности, создать условия для полноценной работы.

"Госорганы должны прислушиваться к оценкам, рекомендациям и мнениям общественных советов, учитывать их в своей деятельности. Поручаю Ассамблее народа Казахстана совместно с партией Nur Otan активно подключиться к данной работе", - сказал Назарбаев.

Еще одно поручение - активнее использовать потенциал депутатского корпуса АНК, прежде всего, для налаживания межпарламентских связей с другими странами. По словам Елбасы, прочные контакты на этом уровне будут помогать в укреплении сотрудничества с нашими зарубежными партнерами и по другим направлениям. Это также эффективный канал для обмена опытом, изучения лучших передовых практик.

В завершение своей речи Нурсултан Назарбаев поздравил православных христиан с завершением Великого поста и наступлением Пасхи Христовой. Мусульман он поздравил с благословенным месяцем Рамадан, который начнется в начале следующего месяца. А всех жителей страны - с наступающим Днём единства народа Казахстана.

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