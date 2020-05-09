Елбасы поздравил казахстанцев с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает Kazakhstan Today.

Уважаемые казахстанцы! 9 мая является символом отваги, самоотверженности и героического служения Родине. В этот день мы вспоминаем о бессмертном подвиге наших отцов и дедов, о лишениях и тяготах, выпавших на долю тех поколений. Миллионы людей пожертвовали свои жизни на алтарь победы над фашизмом во имя счастливой и спокойной жизни потомков. Благодаря их подвигу, мы живем под мирным небом, строим сильный и независимый Казахстан, верим в светлое будущее нашей страны. Низкий поклон всем, кто прошел тяжелыми тропами войны, кто навеки остался на полях сражений, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы", - сказал Елбасы.

Также он обратился к ветеранам войны и тыла.

Ваша жизнь – пример истинного патриотизма. 75 лет назад вы остановили самую кровопролитную войну в истории человечества. За эту победу пришлось заплатить огромную цену. Наш священный долг = хранить вечную память о вашем подвиге. Мы всегда будем помнить героев той войны, окружать заботой и вниманием ветеранов, беречь согласие и сплоченность народа. Именно единство народа является главным залогом всех наших побед и достижений. Сердечно поздравляю всех казахстанцев с юбилеем Победы! Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!", - отметил Первый Президент РК.

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