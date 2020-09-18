Елбасы прошел авторизацию в информационной системе "Праймериз"

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - 17 сентября Нурсултан Назарбаев прошел авторизацию в информационной системе "Праймериз", передает Kazakhstan Today.
Об этом написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
Сегодня Нурсултан Назарбаев прошел авторизацию в информационной системе "Праймериз" для ознакомления с предвыборными программами кандидатов и участия в процессе голосования. Как известно, онлайн-голосование в праймериз партии состоится в период с 1 по 3 октября", - написал Айдос Укибай.
8 сентября по поручению Елбасы партия Nur Otan начала публикацию проектов своих 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району на ближайшие 5 лет.
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