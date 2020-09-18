Система Orphus

Елбасы прошел авторизацию в информационной системе "Праймериз"

17.09.2020, 20:02 4294
Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - 17 сентября Нурсултан Назарбаев прошел авторизацию в информационной системе "Праймериз", передает Kazakhstan Today.
 
Об этом написал в Twitter пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.
 

Сегодня Нурсултан Назарбаев прошел авторизацию в информационной системе "Праймериз" для ознакомления с предвыборными программами кандидатов и участия в процессе голосования. Как известно, онлайн-голосование в праймериз партии состоится в период с 1 по 3 октября", - написал Айдос Укибай.

 
8 сентября по поручению Елбасы партия Nur Otan начала публикацию проектов своих 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району на ближайшие 5 лет.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая