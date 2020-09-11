Елбасы встретился с генпрокурором

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев провел встречу с генеральным прокурором Гизатом Нурдаулетовым, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Первого Президента РК, в ходе встречи Нурсултан Назарбаев был проинформирован о состоянии законности и правопорядка в стране, а также работе ведомства в период действия карантинных мер.

Было отмечено, что в настоящее время около 73% всех административных протоколов составляется в электронном формате. Кроме этого, Гизат Нурдаулетов рассказал о принимаемых мерах по недопущению незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса. Генеральный прокурор также доложил Елбасы о проводимой работе по защите прав граждан в социально-экономической сфере, результатах гуманизации уголовного законодательства страны.

10 сентября Нурсултан Назарбаев также встретился с председателем Верховного суда.

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