Эмир Катара принял приглашение Токаева посетить Казахстан

Акорда

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает Kazakhstan Today.

Главы государств обменялись взаимными поздравлениями по случаю праздника Маулид, а также рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами, сообщает Акорда.

Касым-Жомарт Токаев и шейх Тамим бен Хамад Аль Тани высоко оценили усилия, направленные на дальнейшее укрепление взаимоотношений между Казахстаном и Катаром, несмотря на сдерживающее влияние пандемии коронавируса на международные отношения.

Президент Казахстана поблагодарил эмира Катара за оказанную гуманитарную помощь в виде оборудования, необходимого стране в борьбе с эпидемией COVID-19, и отметил, что расценивает этот шаг как проявление искренней дружбы.

Глава государства и шейх Тамим бин Хамад Аль Тани подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних торгово-экономических и инвестиционных отношений. Собеседники обсудили возможности взаимодействия между Казахстаном и Катаром в реализации масштабных проектов в банковской, финансовой, транспортной, логистической, энергетической, сельскохозяйственной, туристической и других сферах согласно договоренностям, достигнутым на высшем уровне в 2019 году. В данном контексте лидеры двух стран согласились поддержать обмен официальными и деловыми делегациями.

В завершение беседы шейх Тамим бен Хамад Аль Тани принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с визитом в следующем году.

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