По результатам открытого голосования из 160 депутатов 104 проголосовало за кандидатуру Е. Тугжанова, за А. Шахарова отдали голос 56 депутатов", - сообщает пресс-служба правительства.
Ералы Тугжанова выбрали акимом Актюбинской области
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В Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения
В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан", - сказал Токаев.
Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа", - сказал глава государства.
Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости услуг для других", - сказал Токаев.
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане
Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана.
Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено», - добавил он.
Токаев объявил амнистию для некоторых участников январских событий
Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить разовую амнистию участникам январского инцидента", - заявил глава государства.
Национальное единство нам нужно как воздух. И те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур - наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным", - подчеркнул президент.
Министерство просвещения должно исходить из интересов детей: о мерах по повышению качества образования рассказал Токаев
Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе во владении языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания - наша сила", - подчеркнул Токаев.
Именно поэтому был запущен национальный проект "Комфортная школа". К 2025 году мы создадим условия для обучения в современных школах 800 тысяч детей. Таким образом, мы полностью решим проблему школы, работающей в режиме ЧП и обучающейся в три смены", - заявил президент.
При этом необходимо выстраивать партнерские отношения с родителями и ученикам, которые должны нести свою долю ответственности за качество и востребованность получаемых знаний и навыков. Именно с этой целью планируется внедрить персональные образовательные ваучеры", - добавил президент.
По сути, это станет первичным целевым капиталом детей, который они смогут инвестировать в свое образование", - пояснил Токаев.
Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру - от 30 до 100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности", - рассказал глава государства.
Токаев поручил правительству принять Градостроительный кодекс
Поручаю правительству принять концептуально новый документ - Градостроительный кодекс. По каждому городу следует создать функциональные и интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей", - заявил Касым-Жомарт Токаев, озвучивая послание к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК.
Между тем сегодня в Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тысяч различных документов. Сформирована запутанная, забюрократизированная система, которая плодит коррупцию. До сих пор используются устаревшие строительные стандарты и нормы", - высказался глава государства.
Перечислять 50% средств Нацфонда на накопительные счета детей предлагает Токаев
Считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд - детям". Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", - заявил президент.
Токаев: Казахстан должен стать транспортным узлом мирового значения
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Казахстан является очень важным сухопутным коридором между Азией и Европой в нынешней геополитической ситуации, поэтому стоит задача - увеличить транзитный потенциал страны, заявил в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью и стать транспортным узлом мирового значения. Наша страна приступила к реализации крупных проектов в этой области. В частности, в Актау создается контейнерный хаб. Транскаспийский коридор развивается", - отметил глава государства.
По его словам, к работам привлечены лучшие мировые логистические компании. В частности, компания "Казахстанская железная дорога" будет реорганизована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию.
Президент также напомнил о своем поручении к 2025 году улучшить не менее 95 процентов местных дорог.
"Пусть правительство непосредственно контролирует этот вопрос. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. Из этой работы следует извлечь четкий результат. У нас по-прежнему не хватает битума. Это позорная ситуация даже для страны, добывающей нефть в больших масштабах. Правительство должно кардинально решить эту проблему", - добавил Токаев.
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В Казахстане понизят пенсионный возраст для женщин до 61 года
Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. Необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента.
Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27%", - заверил глава государства.
Родители дольше будут со своими детьми в самом важном младенческом возрасте. Для участников системы соцстрахования выплаты по потере работы повысятся до 45% от среднемесячного дохода. Это поможет им легче и быстрее вернуться к трудовой деятельности", - сказал Токаев.
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