Ерболат Досаев освобожден от должности акима Алматы

Фото: primeminister.kz

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Алматы. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Алматы премьер-министр Олжас Бектенов совершил облет территории Алматинского горного кластера и провел совещание по вопросам его дальнейшего развития с участием руководства ответственных государственных органов и организаций, представителей отечественного и международного экспертного сообщества, сообщает - В ходе рабочей поездки в Алматы премьер-министр Олжас Бектенов совершил облет территории Алматинского горного кластера и провел совещание по вопросам его дальнейшего развития с участием руководства ответственных государственных органов и организаций, представителей отечественного и международного экспертного сообщества, сообщает primeminister.kz





В целях комплексного развития Алматинского горного кластера разработан мастер-план, в соответствии с которым определены три перспективные зоны от Тургеня до Каскелена - восточная, центральная и западная. Имеются перспективы развития от 300 до 700 км горнолыжных трасс с инфраструктурой мировых стандартов и доступностью для населения. Только в центральной зоне планируется увеличение количества подъемников с 16 до 58. В результате данных мер ожидается повышение пропускной способности в 5,6 раза - с 6 до 34 тыс. человек в день, создание более 10 тыс. новых рабочих мест. Планируется, что Алматинский горный кластер к 2029 году станет крупнейшим всесезонным туристическим проектом в Центральной Азии.





Партнер американской компании Horwath HTL Синиша Топалович отметил, что реализация мастер-плана позволит превратить Алматы в круглогодичное направление для горного туризма, сопоставимое с ведущими мировыми курортами. Стратегическая цель - формирование уникального туристического бренда Almaty Mountains Destination, объединяющего природу, досуг, спорт и культуру. Одним из ключевых направлений является создание знаковых туристических объектов, развитие системы канатных дорог, гостиничной и спортивной инфраструктуры.





Премьер-министр ознакомился с планами по развитию центральной зоны, к которой относятся Шымбулак, Ой-Қарағай, Пионер, Кимасар и Бутаковка. Генеральный директор французской компании Stem International Винсент Тассар подчеркнул, что наряду с зимним туризмом внимание уделено развитию летней инфраструктуры - формированию велосипедных и пешеходных маршрутов, строительству объектов активного отдыха, глэмпинга, этно-отелей и запуску экологически чистого транспорта. Планируется внедрение стандартов устойчивого развития, включая использование возобновляемых источников энергии и цифровой мониторинг окружающей среды.





Президент компании PGI Management Жоан Виладомат представил концепцию Almaty Superski - горнолыжного курорта, включающего в себя пик Кумбель и урочище Кок-Жайлау, с трассами общей протяженностью более 65 км. Реализация проекта позволит создать свыше 5 тыс. новых рабочих мест.





Руководитель проекта Almaty SuperSki Томас Тор Йенсен также отметил, что около половины всех трасс будут предназначены для начинающих лыжников, что создаст условия для формирования массовой лыжной культуры. При этом особое внимание уделяется экологичности строительства и формированию инклюзивной инфраструктуры.





Устойчивое развитие - один из важнейших приоритетов нашей компании. С самого начала мы понимали, насколько важно сохранять природу и экологию. Поэтому мы минимизируем земляные работы, сохраняем природный ландшафт, не нарушая экосистему при строительстве подъемников и трасс. Мы считаем, что горнолыжный курорт должен быть доступен абсолютно для всех - для детей, взрослых, людей с ограниченными возможностями. Все подъемники будут спроектированы так, чтобы ими могли пользоваться любые категории людей", - подчеркнул Томас Тор Йенсен.





Аскар Валиев отметил высокую загрузку действующих горнолыжных курортов, в частности Шымбулака, что ограничивает возможности для профессиональной подготовки спортсменов. Подчеркнута необходимость создания собственной современной инфраструктуры для тренировок и проведения международных соревнований.





Отдельного внимания заслуживает проект по Кок-Жайлау. Он основан на принципах экологического устойчивого развития, грамотном использовании природных ресурсов. Весь мир сегодня движется в этом направлении. После прошлого обсуждения проект Кок-Жайляу был приостановлен, но тем не менее мы знаем, что во всём мире, особенно в нашем регионе, идёт большое развитие. Наступило время решительных действий. Давайте этим займемся. Давайте соединим горные курорты Шымбулак и Ой-Қарағай, разовьем все эти небольшие курорты, которые находятся между ними. Будем развивать Алматинский горный кластер и в том числе проект Кок-Жайлау", - отметил Аскар Валиев.





Подводя итоги совещания, премьер-министр также положительно отметил презентованные подходы по развитию Алматинского горного кластера. Государство берет на себя ответственность по обеспечению качества и контроля во время строительства, в том числе экологического характера. Особое внимание уделено инклюзивности инфраструктуры.





На сегодня туризм формирует 3,9% валового регионального продукта Алматы, обеспечивая занятость более 83 тыс. человек. В 2024 году город принял свыше 2,3 млн туристов, из которых более 680 тыс. - иностранцы. Устойчивый рост наблюдается и в экономике сектора: объем туристских услуг увеличился на 30%, налоговые поступления удвоились. Реализация масштабных проектов и создание современной инфраструктуры позволят укрепить позиции города и страны как ведущего туристического центра региона.