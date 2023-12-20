Еркежан Амирханова назначена гендиректором РГП "КазСтандарт"

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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В правила перевозки несовершеннолетних пассажиров и животных на воздушном транспорте внесены изменения.





Соответствующий проект приказа опубликовало Министерство транспорта на портале "Открытые НПА". Документ доступен для публичного обсуждения до 3 января 2024 года.





По новым правилам если пассажир не прибыл в установленные сроки для регистрации, то авиакомпания аннулирует не только выделенное для него место вылета из данного аэропорта, но также места на последующих рейсах, указанных в авиабилете.





Договор о воздушной перевозке также может быть прекращен в одностороннем порядке в случаях:





отказа пассажира от досмотра перед полетом воздушного судна;

совершения пассажиром действий, создающих угрозу безопасности полета воздушного судна;

если пассажир находится в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения, которое может создать угрозу здоровью самого пассажира или безопасности находящихся на борту воздушного судна лиц и имущества, а также неудобства другим пассажирам;

невыполнения пассажирами своих обязанностей на борту воздушного судна;

внесения пассажира в реестр лиц авиакомпании, воздушная перевозка которых ограничена, за исключением ряда случаев.





Также изменились правила перевозки несовершеннолетних пассажиров.





Несопровождаемые несовершеннолетние пассажиры принимаются авиакомпанией к перевозке только после письменного заявления родителей (усыновителей, попечителей) или опекунов", - говорится в тексте документа.





При этом несовершеннолетнему необходимо иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие родителей, усыновителей, опекунов или попечителей на выезд несовершеннолетнего гражданина с указанием срока выезда и государства (государств), которое он намерен посетить.





При перевозке несовершеннолетних детей - граждан РК в сопровождении совершеннолетних пассажиров авиакомпания может потребовать предоставление свидетельства о рождении ребенка, а также документов, подтверждающих родство или законное право на перевозку несовершеннолетнего пассажира. При этом документы могут быть предоставлены как на бумажном носителе, так и в цифровом виде.





За перевозку одного несовершеннолетнего пассажира в возрасте до 2 лет на международных и внутренних рейсах, не занимающего отдельного места и сопровождаемого совершеннолетним пассажиром, оплата не взимается.





За перевозку одним совершеннолетним пассажиром второго и последующего несовершеннолетнего в возрасте до 2 лет на международном или внутреннем рейсе оплачивается 50% от имеющегося тарифа, доступного на момент покупки.





Если несовершеннолетние пассажиры в возрасте до 2 лет перевозятся на международном рейсе с предоставлением отдельного места, за его перевозку оплачивается 50 процентов от имеющегося тарифа, доступного на момент покупки.





За перевозку каждого несовершеннолетнего пассажира в возрасте от 2 до 12 лет, сопровождаемого одним совершеннолетним пассажиром, также оплачивается 50% от имеющегося тарифа, доступного на момент покупки.





Детям, следующим в пункт назначения без оплаты, право бесплатного провоза багажа и отдельное место в салоне не предоставляется.





Также в новых правилах предусмотрено возмещение авиакомпанией расходов, понесенных пассажиром из-за изменения статуса рейса (по заявлению пассажира).





В правила перевозки животных внесены следующие изменения:



