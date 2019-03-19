Ермек Алпысов назначен вице-министром национальной экономики

Астана. 18 марта. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Ермек Алпысов назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

До назначения, с 2017 года, Алпысов занимал должность заместителя заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Алпысов родился в 1971 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, Жетысуский государственный университет имени И. Жансугурова.

Трудовую деятельность начал в 1993 году. В разные годы работал в коммерческом секторе.

В 2004-2008 годы являлся заместителем акима Аксуского района Алматинской области. В 2008-2012 годы работал заместителем акима Талдыкоргана. В 2012-2015 годы занимал должность акима Талдыкоргана.

С 2015 года по 2017 год - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

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