Ермек Аманшаев назначен замруководителя канцелярии премьер-министра

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Ермек Аманшаев назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК - представителем правительства РК в парламенте РК, передает Kazakhstan Today.
С февраля текущего года Ермек Аманшаев работал советником премьер-министра РК. Более 5 лет занимал должность заместителя акима столицы, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Аманшаев, являясь вице-министром культуры, президентом АО "Национальная компания "Казахфильм", внес весомый вклад в развитие отечественного кинематографа и подготовку квалифицированных кадров отрасли нового поколения", - отметили в пресс-службе.
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