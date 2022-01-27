Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел

Фото: МВД РК
Кроме того, распоряжением главы государства Арыстангани Заппаров освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.
Саденов Ержан Сапарбекович родился 24 октября 1968 года. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. Аманжолова (1993 год), Карагандинскую высшую школу КНБ Республики Казахстан (1998 год).
Трудовой стаж:
- Оперуполномоченный межрайонного оперативно-поискового отдела УУР УВД Восточно-Казахстанской области (1993-1994);
- Старший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела УУР УВД ВКО (1994-1995);
- Начальник отделения по борьбе с кражами и угоном автотранспорта оперативно-поискового отдела при УВД г. Усть-Каменогорска ВКО (1995-1996);
- Начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений и наркомании отдела уголовного розыска УГСК по г. Усть-Каменогорску ВКО (1996);
- Заместитель начальника отдела ГСК по г. Серебрянску УГСК по ВКО (1996-1997);
- Начальник отдела розыска управления по раскрытию преступлений против личности УУР СКП УВД ВКО (1997-1998);
- Начальник отдела по особо важным делам управления по борьбе с особо опасными преступлениями СКП УВД ВКО (26.02.1998-19.05.1998);
- Сотрудник УВД ВКО (19.05.1998-01.07.1998);
- Начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД ВКО (01.07.1998-17.02.2000);
- Начальник ОВД Зайсанского района УВД ВКО (17.02.2000-13.02.2004);
- Начальник ОВД Тарбагатайского района ГУВД ВКО (13.02.2004-27.09.2006);
- Начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ВКО (27.09.2006-02.06.2008);
- Начальник ОВД Риддера ДВД ВКО (02.06.2008-05.05.2009);
- Начальник УВД Усть-Каменогорска ДВД ВКО (05.05.2009-22.08.2009);
- Первый заместитель начальника ДВД Мангистауской области (22.08.2009-22.01.2013);
- Начальник департамента "Р" МВД Республики Казахстан (22.01.2013-10.03.2015);
- Исполняющий обязанности начальника департамента внутренних дел на транспорте (10.03.2015-18.03.2015);
- Начальник департамента внутренних дел на транспорте (18.03.2015-03.06.2016);
- Начальник департамента полиции Акмолинской области (06.2016-04.2019);
- Начальник департамента полиции города Нур-Султан (с 04.2019)
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины: генерал-майор полиции (с 04.05.2020).