Ержан Жилкибаев назначен вице-министром труда и соцзащиты населения

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Ержан Жилкибаев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Жилкибаев Ержан Жуматулы назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

До назначения, с мая 2016 года, Жилкибаев занимал должность акима Медеуского района города Алматы.

Жилкибаев родился в 1982 году в городе Ленгере Толебийского района Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский университет, Академию государственной службы при президенте РК, Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова.

Трудовую деятельность начал главным специалистом департамента экономики Южно-Казахстанской области в 2003 году. В 2006 году назначен главным экспертом Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

В 2007 году работал начальником отдела департамента экономики и бюджетного планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2009-2011 годы - заместитель руководителя аппарата Восточно-Казахстанской области. В 2011-2012 годы - заместитель акима города Семея.

В 2012-2015 годы являлся руководителем аппарата акима Восточно-Казахстанской области.

В 2015-2016 годы работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

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