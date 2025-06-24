13 незаконных установок для забора воды обнаружили в Кызылординской области

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

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Кызылорда. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции провели проверку водных объектов Кызылординской области. В результате были обнаружены 13 насосных установок для самовольного забора воды из протоки Караузяк реки Сырдарья на территории сельского округа Кызылозек, сообщает пресс-служба Министерство водных ресурсов и ирригации.





В настоящее время совместно с правоохранительными органами идут работы по установлению личности нарушителей для привлечения к административной ответственности.





Работы по борьбе с "черным рынком" воды будут продолжены, а нарушители - установлены и привлечены к ответственности. Помимо проверок, специалисты бассейновых инспекций по всей стране также проводят разъяснительные работы с аграриями и другими водопользователями о недопустимости незаконного водозабора",- сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.



