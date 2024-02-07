Еще 20 новых школ построят на изъятые у коррупционеров деньги

Школы будут построены почти на 15 тысяч ученических мест

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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 новых школ почти на 15 тысяч ученических мест построят за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, сообщили в пресс-службе Министерства просвещения Казахстана.





По данным Минпросвещения, в стране на средства, изъятые у коррупционеров, запланировано:





• строительство 5 школ на 2740 ученических мест (в две смены) взамен аварийных школ;





• строительство 1 школы на 1200 ученических мест (в две смены) для ликвидации трехсменного обучения;





• строительство 11 школ на 8976 ученических мест (в две смены) для устранения дефицита ученических мест;





• строительство 1 школы на 200 ученических мест (в две смены) взамен ветхой школы;





• строительство дополнительных корпусов для 2 школ (актовый и спортивные залы, столовые).





Школы расположатся в Шымкенте, Жетысуской и Кызылординской областях - по три; в Жамбылской области - четыре; в Астане и Алматинской области - по две; в ЗКО, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - по одной", - уточнили в ведомстве.





В пресс-службе напомнили, что в прошлом году на сумму 96 млрд тенге из ФПИО профинансировано 62 проекта на 76 738 ученических мест.



