Астана. 7 февраля. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Казахстана Талгат Ешенкулов назначен вице-министром образования и науки РК, передает Kazakhstan Today.

По приказу министра Ерлана Сагадиева Ешенкулов будет курировать вопросы высшего образования и науки.

Талгат Ешенкулов родился в 1978 году в Жамбылской области. В 1999 году окончил Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, в 2000 году - университет "Кайнар", в 2010 году - Академию государственного управления при президенте РК. Имеет квалификации экономиста, юриста, магистра государственного и местного управления, доктор (PhD) по направлению государственное и местное управление. Владеет казахским, русским, английским языками. Трудовую деятельность начал в 1997 году в АО "Алма" города Тараза Жамбылской области, занимал различные должности в управлении юстиции Жамбылской области, Министерстве финансов, Министерстве образования и науки, Верховном совете, Министерстве охраны окружающей среды, Счетном комитете РК. До назначения работал председателем Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК, сообщили в пресс-службе МОН РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства