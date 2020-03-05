Если завтра легкая промышленность исчезнет, то рядовые потребители этого не заметят - Назарбаева

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - Если завтра легкая промышленность исчезнет, то рядовые потребители этого не заметят. Об этом заявила спикер сената Дарига Назарбаева на парламентских слушаниях "Легкая промышленность в Казахстане: современное состояние и перспективы развития высокопроизводительного бизнеса", передает Kazakhstan Today.

Тема сегодняшнего обсуждения - легкая промышленность. Пожалуй, это самый проблемный сектор промышленности Казахстана. Долгое время отрасль несправедливо находилась на периферии нашего внимания за счет гипертрофированной роли в экономике добывающих отраслей", - сказала спикер сената.

Она отметила, что легкая промышленность является одной из возможностей для диверсификации экономики, особенно на фоне снижения запасов полезных ископаемых, падения цен на нефть и очередной приближающейся волны кризиса.

Легкая промышленность - социально значимая отрасль. Она обеспечивает высокую занятость населения, в основном среди женщин. На сегодняшний день 44% всех активных субъектов МСБ страны возглавляют женщины. Они обеспечивают 31% всех рабочих мест в секторе МСБ. Именно женщинам принадлежит основная доля стартапов в легкой промышленности, именно их активности мы обязаны тому, что отрасль начинает возрождаться", - сказала Дарига Назарбаева.

По ее словам, существует ряд барьеров для развития легкой промышленности.

Первое. Это прежде всего дороговизна производства. Отечественные предприятия вынуждены конкурировать с азиатскими производителями, использующими более современное оборудование и более дешёвый труд. Поэтому продукция дорогая и ее значительно меньше, чем необходимо. Второе. Это отсутствие необходимого оборудования. Все оборудование, кроме советского, импортное и зачастую устаревшее. Коэффициент обновления оборудования на отечественных предприятиях составляет 3-4% в год и осуществляется за счет кредитных и собственных средств, а на зарубежных фирмах этот показатель составляет 15-17%, что в значительной степени связано с инвестиционной поддержкой со стороны государства. Третье. Дефицит сырья. При том, что практически не производятся в стране синтетические материалы, ощущается дефицит в натуральном отечественном сырье. В себестоимости казахстанской продукции стоимость сырья составляет около 60%", - сказала спикер сената.

Также, по ее словам, одним из барьеров является слабая эффективность мер государственной поддержки. Предприятия легкой промышленности больше всего страдают от недостаточного уровня инвестиций для модернизации и реструктуризации производства и из-за нехватки оборотных средств. Зачастую предприятия не могут получить кредитование в банках. Банки второго уровня при рассмотрении заявок от бизнеса оценивают залоговое имущество по очень низким ставкам, не рассматривают в качестве залогового имущества будущие контракты. После получения кредита предприятия вынуждены начинать оплату еще до того, как построят помещение и завезут оборудование.

Пятое. Это отсутствие серьезных перспектив для легкой промышленности. В прошлом году доля легкой промышленности в структуре промышленного производства составила незначительные 0,4%. Если завтра легкая промышленность исчезнет, то рядовые потребители этого не заметят", - отметила она.

Кроме того, наличие теневого импорта сводит на нет все усилия предпринимателей. Контрафакт дешевле за счет низкого качества, из-за отсутствия налогов и пошлин.

В Казахстане в настоящее время из 1071 всего 40 крупных и средних предприятий легкой промышленности. То есть типичное предприятие легкой промышленности - это не швейная или обувная фабрика, а ателье или артель. Некоторые подотрасли вообще представлены только 1 крупным или средним предприятием. При этом средняя загруженность мощностей всех предприятий составляет чуть более 26%. Списочная стоимость работников отрасли составляет 12 700 человек, реальная - 9300. В советское время этот показатель составлял 200 000. Мы импортируем в 17 раз больше продукции легкой промышленности, чем продаем на экспорт", - сообщила Дарига Назарбаева.

В настоящее время функционал легкой промышленности в Казахстане во многом поддерживается ведомственными госзаказами, за счет которых предприятия сохраняются на плаву. Но в силу разных причин это не дает возможности предприятиям преуспеть в технологическом развитии, расширении ассортимента и т.д.

У легкой промышленности Казахстана огромный потенциал роста, он определяется емкостью внутреннего рынка продукции легкой промышленности, который состоит из рынка потребительских товаров. При среднем годовом расходе в 350 тыс. тенге в год на человека и численности населения в 18,3 млн человек емкость рынка составляет 6,4 трлн тенге", - сказала спикер.

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