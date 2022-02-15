Есмагамбетова назначена главным санврачом Казахстана

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НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Постановлением правительства Республики Казахстан Айжан Есмагамбетова назначена на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан - главного государственного санитарного врача Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Айжан Есмагамбетова родилась в 1972 году в Алматинской области.
В 1997 году окончила Алматинский государственный медицинский университет по специальности, Казахстанский Медицинский университет (Высшая школа общественного здравоохранения), Алматы менеджмент университет.
Трудовую деятельность начала в 1990 году фельдшером-лаборантом поликлиники №7 Алматы.
В 1997-2004 годах - врач-эпидемиолог, врач-бактериолог, заведующая лабораторией отдела особо опасных инфекций Республиканской санитарно-эпидемиологической станции.
В 2004-2014 годах занимала различные должности в структуре Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.
В 2013 году назначена председателем Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК.
В 2014 году - директор департамента эпидемиологического надзора - заместитель главного государственного санитарного врача агентства по защите прав потребителей РК.
В 2014-2017 годах - руководитель управления эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК.
В 2017 году - директор департамента стратегического развития и общественного здравоохранения МЗ РК.
В 2017-2020 годах - директор департамента политики общественного здравоохранения РК.
В 2020 году - заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
С октября 2020 года и по настоящее время - председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.