Это временный тренд - глава Миннацэкономики о массовом переходе на наличные   

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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В условиях налогообложения денежных переводов многие казахстанцы стали активно пользоваться наличными. Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров прокомментировал влияние ситуации на экономику, передает корреспондент агентства.





На вопрос, ожидается ли удар по экономике Казахстана из-за массового перехода казахстанцев на кеш, министр ответил отрицательно.





Я считаю, что это временный тренд. Просто ажиотаж из-за неполного понимания ситуации со стороны некоторых предпринимателей. Это касается именно предпринимателей, а не обычных граждан", - добавил Куантыров.









По его словам, важно, чтобы предприниматели понимали, что работать "в белую" нужно в первую очередь для своей страны. Электронные способы оплаты являются подходящим инструментом для этого.





Куантыров отметил, что Казахстан является одной из самых цифровизированных в плане финансовых технологий и мобильных переводов стран в мире.





По его мнению, как только казахстанцы привыкнут к нововведению, страна вернется к мобильным переводам.





Ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев дал пояснения по поводу налогообложения денежных переводов физических лиц.



