Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Эвакуированные жители двух поселков в Северном Казахстане вернулись в свои дома, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил на брифинге о паводковой ситуации председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, за прошедшие сутки на территории республики подтоплений жилых домов, дворовых территорий не зарегистрировано. Произошел один случай размыва дорожного полотна автомобильной дороги республиканского значения в Павлодарской области.

В связи с размывом дороги остается закрытым участок трассы республиканского значения Калкаман - Баянаул - Умуткер - Ульяновский на 101-м километре в Павлодарской области. Движение для всех видов автотранспорта приостановлено. Ведутся работы по укреплению бутовым камнем обочин дорожного полотна для предотвращения дальнейшего размытия. Местной полицейской и дорожной службами организовано круглосуточное дежурство на данном участке автодороги", - проинформировала пресс-служба ведомства.

В работах задействованы силы и средства ТОО "Казахавтодор" (18 работников и 14 единиц техники), местной полицейской службы (8 сотрудников и 4 единицы техники), ДЧС (7 сотрудников и 3 единицы техники), местных исполнительных органов (2 работника и 2 единицы техники).

Между тем в Атбасарском районе Акмолинской области ведутся противопаводковые мероприятия на территории Индустриально-технического колледжа №1 Атбасара, Коррекционной школы (обкладка мешкотарой). Проводятся взрывные работы по ликвидации ледяных заторов в районе железнодорожного моста и других участках реки Жабай, всего ликвидировано четыре ледяных затора.

В Северо-Казахстанской области в связи уменьшением сброса воды из Селетинского водохранилища на гидропосту села Изобильное наблюдается значительное снижение уровня воды на реке Селета на постах Кулыколь и Каратал на 1 метр.

Обстановка в населенных пунктах Каратал и Кулыколь стабилизировалась. Эвакуированное население возвратилось в свои дома", - указали в КЧС.

В целом с начала паводкового периода (с 15 марта по 5 апреля) в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ по республике (в Акмолинской, Карагандинской областях, СКО, ВКО) задействована 1 тыс. человек, 268 единиц техники, 47 мотопомп и 24 плавсредства ДЧС, местной полицейской службы, местных исполнительных органов, привлеченных организаций.

По республике (в Акмолинской, Карагандинской областях, СКО, ВКО) на опасных участках дополнительно возведено порядка 9 тыс. метров временных дамб, набрано и уложено порядка 54 тыс. штук мешкотары с инертным материалом, откачано 912 тыс. кубометров воды.

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